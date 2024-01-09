И снова непогода: в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 января

Фото: www.zmnvest.ru

В Алтайском крае по данным синоптиков в ближайшие дни – во второй половине 10 января и сутки 11 января – ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололедные явления, метели. Прогнозируется усиление ветра до 18-23 м/с, порывы 25-30 м/с, местами до ураганных значений 33 м/с и более. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. В связи с таким неблагоприятным прогнозом в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности в непогоду.

При ухудшающих видимость осадках автомобилистам следует снизить скорость движения до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар или с “противотуманками”, не допускать запотевания лобового стекла и внимательно следить за дорогой. Следует соблюдать дистанцию, не приближаться слишком близко к едущему впереди автомобилю или ориентироваться на него при выборе траектории движения, так как водитель может ошибиться и съехать в кювет. Нельзя останавливаться на проезжей части, а также двигаться слишком близко к осевой линии дороги.

Перед поездкой за пределы населённого пункта требуется обязательно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения, наличие топора и троса, а также средств связи.

“При обращении к спасателям следует указать местонахождение, приметы местности, состав группы (количество человек, возраст, есть ли больные, дети), обязательно сообщить контактные телефоны близких”, – информируют спасатели.

Специалисты говорят и об умении правильно тормозить:

“На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза. Таким образом, можно эффективно снизить скорость, не потеряв управления. Никогда не следует поворачивать руль одновременно с торможением, на гололеде это гарантированный занос с полной потерей контроля над автомобилем. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз!”

При сильном ветре спасатели рекомендуют переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, надо закрыть окна, в том числе и на балконе. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, нельзя укрываться под деревьями. Опасно прятаться от сильного ветра около стен домов, так как вероятно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, каких-либо других предметов. Автомобиль лучше всего парковать в гараж, а при его отсутствии – оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

“Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: 101. Будьте осторожны и не рискуйте понапрасну, берегите себя и своих близких!” – призывают в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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