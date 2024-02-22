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Индекс производства алтайских продуктов в 2023 году вырос почти на 10%

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Индекс производства алтайских продуктов в 2023 году вырос почти на 10%

Драйверами роста выступили мясоперерабатывающая и масложировая отрасли, где ключевая роль в развитии принадлежит реализации инвестиционных проектов и возросшему спросу на продукцию, как на внутреннем, так и внешнем рынках.

Это сообщил журналистам  на пресс-конференции  начальник Алтайпищепрома Александр Большаков в Правительстве края, где он подвел предварительные итоги работы пищевых, перерабатывающих и фармацевтических предприятий Алтайского края в 2023 году.

Индекс производства напитков составил практически 100 %, а именно 99,5 % к 2022 году. Свою роль здесь сыграло незначительное снижение объемов производства пива, что, в конечном итоге, не оказало существенного влияния на отрасль в целом. В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, отмечен рост на 12,7 %. Этот показатель оказался выше среднегодового уровня за последние 5 лет.

Характерным показателем развития отрасли начальник Алтайпищепрома назвал объем отгруженных товаров собственного производства. По пищевым продуктам сумма отгрузок составила 223 млрд. руб. (на 9,5 % выше уровня прошлого года), по напиткам – 15 млрд. руб. (рост на 9,2 %), по лекарственным средствам – 7,2 млрд. руб. (увеличение на 19 %).

Также Большаков отметил, что в 2023 году предприятия активно развивали инвестиционную деятельность. За 9 месяцев прошлого года вложения в производство пищевых продуктов составили порядка 5 млрд. руб., по напиткам – 837 млн. руб., по лекарственным средствам – 600 млн. руб.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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