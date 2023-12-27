Информация о грантах в области физической культуры и спорта 2023 года

МБУ ДО «СШ «Юбилейный» приняли участие и выиграли грант за проект по созданию центра здоровье сберегающих технологий «ТерриторияЭмоций22» во Всероссийском конкурсе молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. В рамках мероприятий проекта на базе МБУ ДО «СШ «Юбилейный» будет создан Центр эмоциональной и тактической подготовки спортсменов «ТерриторияЭмоций22» для проведения игровых тренингов, просмотра учебных и мотивационных фильмов, развивающих спортивных игр и неформального позитивного общения.

РГМОО ФАБФ СК «ОЛИМП» стала победителем конкурсов грантов: 1.Фонда Президентских грантов: Проект «Развитие через движение» направлен на детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также родителей, имеющих сложности в воспитании детей данной категории. Проект дает возможность бесплатных занятий для детей с деструктивным поведением и несовершеннолетних правонарушителей под руководством Чемпиона, Мастера спорта в силовых видах спорта, или под руководством профессионалов фитнес – экспертов в спортивном клубе «Олимп»,а также возможность получения психологической поддержки и помощи. Родители также имеют возможность посещать занятия. В настоящее время проект активно реализуется и уже проведены первые отборочные соревнования по функциональным упражнениям и ряду тестов ВФСК ГТО. 2.Грант Губернатора Алтайского края. Проект «Спорт. Семья. Образ жизни.» направлен на повышение ценности здорового образа жизни путем приобщения семей с детьми школьного возраста, проживающих в городе Рубцовске и Рубцовском районе Алтайского края и желающих заниматься спортом. Одно из основных мероприятий проекта – проведение регулярных спортивных занятий в детско-родительских группах по направлениям: оздоровительный фитнес, тренажёрный зал, кардио тренировки, тренировки с элементами контактных единоборств. Заниматься и участвовать могут мамы, папы, бабушки и дедушки, законные представители детей, школьники с 1-11 класс. Руководитель проекта Сергей Юрьевич Степашкин . Проекты активно освещаются в соцсетях официальной группы спортивной федерации.

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