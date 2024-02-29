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Жителей Рубцовска приглашают поговорить о забытых писательницах начала 20 века

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Жителей Рубцовска приглашают поговорить о забытых писательницах начала 20 века

В преддверии Международного женского дня Центральная городская библиотека приглашает рубцовчан поговорить о забытых писательницах начала 20 века и положении женщин в обществе прошлого и настоящего. В библиотеке рассказали, что состоится обсуждение книги Н. Федоровой «Семья», Н. Лухмановой «Девочки», М. Имшенецкой «Забытая сказка» и «Праздник молодости», Л. Копыловой «Одеяло из лоскутьев», Е. Ватман-Орловой «Розовые мальвы». Их книги рассказывают о до- и послереволюционном опыте женщин, о том, как изменилась их жизнь, быт и мышление на сломе эпох. Это не только интересные художественные произведения, но и оригинальные человеческие документы своего времени. Организаторы уверяют, что интересно будет и тем, кто не читал данные книг

. Встреча состоится 3 марта в 14 часов

фото ЦГБ

Взято отсюда.

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