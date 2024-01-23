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Жителей Рубцовска приглашают присоединиться к акции «Материнское тепло солдату»,

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Жителей Рубцовска приглашают присоединиться к акции «Материнское тепло солдату»,

Женсовет Рубцовска совместно с краевым отделением Союза женщин России проводит акцию «Материнское тепло солдату», цель которой – поддержать наших воинов, участвующих в специальной военной операции.

Изготовленные своими руками или приобретенные в магазине теплые вещи, медицинские товары, продукты питания, товары личной гигиены согреют домашним теплом наших бойцов, помогут им одержать Победу.

Также все желающие могут присоединиться к акции отправкой писем, рисунков и открыток для солдат.

Акция продлится до 9 февраля. Посылки принимают по адресу: улица Советская, 8, телефон: 8 (38557) 9-45-48.

фото из интернета

Взято отсюда.

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