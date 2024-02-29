Жители аварийного дома в Рубцовске не хотят переезжать

Фото Ангелины Фокиной

Аварийный дом по ул. Комсомольской, 130 подлежит расселению – такое решение было принято администрацией города в конце прошлого года. Однако до сих пор освобождено лишь 8 квартир из 20-ти, при этом три из них уже были пустующими.

В администрации Рубцовска сообщили , что независимым экспертом ООО «Регион 22» проведена оценка и определена выкупная стоимость за жилые помещения, расположенные по ул. Комсомольской, 130. На основании проведенной оценки администрация города направила письмо губернатору Алтайского края с просьбой оказать финансовую поддержку на проведение мероприятий по расселению граждан из указанного дома.

Также в администрации пояснили, что сейчас у собственников помещений в этом доме несколько вариантов: арендовать жилье с последующей компенсацией за счет средств местного бюджета, переехать временно к родственникам, воспользоваться возможностью проживания в гостинице «Центральная».

Специалисты управления по ЖКХ и экологии периодически проводят встречи и беседы с жителями аварийного дома, объясняя всю серьезность ситуации и рассказывая о том, как найти выход из нее. Управление готово оказать помощь в переезде, но в случае отказа покинуть аварийное жилье городские власти будут вынуждены направить документы в суд о принудительном выселении.

Напомним, в конце декабря в одной из квартир обрушился потолок. Дом признан аварийным в 2021 году.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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