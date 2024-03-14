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“Живая нить традиций”. В Рубцовске откроется выставка декоративно-прикладного творчества

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"Живая нить традиций". В Рубцовске откроется выставка декоративно-прикладного творчества

17 марта в картинной галерее им. В.В. Тихонова откроется выставка декоративно-прикладного творчества “Живая нить традиций”. В учреждении рассказали, что свои работы представят 28 талантливых мастериц города. Посетители увидят изделия вязаные спицами и крючком, вышивку крестом и бисером, пряничные домики, декоративную роспись по дереву и на холсте, изделия из фоамирана и акриловых бусин, батик и пэчворк

Рукоделие одно из самых старейших искусств на планете. С давних веков женщины стремились украсить жилище, предметы быта, и, конечно, себя. На сегодняшний день интерес к рукоделию приобрел большую популярность и стал одним из любимых хобби для современных женщин

фото картинной галереи

Взято отсюда.

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