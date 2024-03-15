Кадеты Рубцовска привезли награды с региональных соревнований

Фото kadet-school.gosuslugi.ru

В Алтайском крае состоялись региональные соревнования “Кадетский калейдоскоп-2024”. Участие в мероприятии приняли воспитанники девяти общеобразовательных организаций, в том числе и кадеты из Рубцовска.

Наш город в этом году представляли два учебных заведения – кадетская СОШ №2 имени М. С. Батракова и СОШ №10 “Кадетский корпус юных спасателей”. Отметим, что ребята школы №2 являются постоянными участниками соревнований, а вот юные спасатели этом году впервые приняли участие в столь масштабном мероприятии.

В первый день директор МБОУ СОШ 10 ККЮС Виталий Воропаев принял участие в региональном круглом столе “Роль советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями в создании воспитательной среды в кадетских корпусах и классах кадетской направленности Алтайского края”, где поделился опытом организации работы школы с детскими общественными организациями Рубцовска.

Участников встречи ожидала насыщенная программа: строевой смотр, “Визитная карточка”, соревнования по мас-рестлингу, армрестлингу, стрельбе из пневматической винтовки, практической стрельбе “Дуэль”, интеллектуальная игра, кадетский бал. Школьники участвовали в торжественном построении, посвящённом памяти 6-й роты Псковских десантников, организованное совместно с Фондом В.А. Шаманова и Федерацией практической стрельбы РФ. Также специально для ребят была организована встреча с участниками СВО.

По итогам соревнований команда кадетской СОШ №2 заняла третье место в общекомандном зачете, рубцовчане сумели взять 2 и 3 место в личном первенстве по мас-рестлингу, 2 место по стрельбе из пневматической винтовки и одержать победу в весовой категории 90 кг во время соревнований по армрестлингу.

Дебютанты мероприятия из школы №10 также отличились в личных зачетах: в дисциплине стрельба из пневматической винтовки Илья Матюшкин и Николай Квашин заняли третье место; Владимир Валов стал третьим в армрестлинге; Александр Подвигин стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета в разделе “Дуэль”.

Напомним, что соревнование “Кадетский калейдоскоп” – это одно из самых значимых ежегодных мероприятий для общеобразовательных учреждений Алтайского края, осуществляющих кадетское образование. Главной целью соревнований является повышение роли военно-патриотического воспитания подрастающего поколения через пропаганду здорового образа жизни, укрепление традиций кадетского братства, популяризацию кадетского движения в регионе.

Фото предоставлены СОШ 10 ККЮС и кадетской СОШ №2

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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