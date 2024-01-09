Как изменится жизнь рубцовчан в 2024 году

Фото: bizprovodnik.ru В 2024 году граждан России ждут перемены: в силу вступает множество законов, часть из которых начала действовать уже с 1 января. Изменения касаются всех категорий населения. «Местное время» собрало самые важные, касающиеся пенсий, МРОТ, Правил дорожного движения и так далее. Повышение МРОТ и пенсий

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января составляет 19 242 рубля – индексация составила 18,5%. В результате зарплата вырастет у 4,8 миллиона человек. Напомним, от величины МРОТ зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования.

Рост страховых пенсий неработающим пенсионерам с начала января составил 7,5%. Повышение коснулось более 32 миллионов граждан страны. Стоимость одного пенсионного коэффициента увеличилась со 129,46 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии повышен с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля. Теперь средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составляет 23 449 рублей.

Индексация выплат военнослужащим

С 1 января на 4,5 процента проиндексированы отдельные выплаты военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, войск Росгвардии, ФСИН. В частности, увеличены страховки за ранение, инвалидность и смерть, которые выплачивают по закону о страховании военнослужащих и силовиков.

Также индексация касается людей, находящихся в добровольческих формированиях: увеличена сумма компенсации за ранение или гибель.

Материнский капитал – только для граждан России

С 1 января материнский капитал выдается только тем родителям, у которых было гражданство России на момент рождения ребенка и чей ребенок получил российское гражданство по рождению.

Это изменение не затрагивает жителей новых регионов, которые на момент вхождения в состав России не имели российского гражданства (они сохраняют право на маткапитал, даже если не были гражданами РФ на момент рождения своих детей).

Повышение призывного возраста и предельного возраста пребывания в запасе

С 1 января вступил в силу закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Согласно новым нормам, верхняя граница призывного возраста в России повышена на три года – с 27 до 30 лет.

Тех, кто уже попал в запас по достижении 27 лет, изменения не касаются. Это россияне, которым исполнилось 27-30 лет в 2023 году.

Нижняя граница призывного возраста – 18 лет – осталась неизменной.

На пять лет увеличен возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Дольше стал и срок нахождения в мобилизационном резерве: для старших офицеров он повышен до 65 лет, для младших – до 60 лет, для людей с иными воинскими званиями – до 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохранен на уровне 70 лет.

Ежегодная индексация пособий по безработице

1 января вступил в силу закон «О занятости населения». Документ уточняет порядок предоставления государственной поддержки в сфере содействия занятости населения. Установлены специальные меры поддержки, направленные на содействие занятости инвалидов, людей, завершивших прохождение военной службы, молодежи.

Акцент в новом законе сделан на профилактику безработицы. Службы занятости будут помогать не только тем, кто остался без работы, но и людям, которые, имея работу, ищут лучшие условия.

Размер минимального и максимального пособия по безработице будут ежегодно индексировать – эта норма закреплена в законе.

Отменено двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей

С 1 января отменено двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом между дилерскими центрами отменено.

До конца 2023 года дилер при покупке машины платил НДС. Когда эту машину у дилера покупало юридическое лицо, оно тоже должно было заплатить НДС с ее полной стоимости. Таким образом получалось двойное взимание НДС при перепродаже автомобилей, и это влияло на рост их цен.

Новый закон определил налоговую базу как разницу между ценой реализации и ценой приобретения транспорта с учетом налога.

Выплаты нуждающимся студентам освобождены от подоходного налога

С 1 января освобождена от НДФЛ материальная помощь, которую вузы оказывают нуждающимся студентам (то есть, оказавшимся в трудной жизненной ситуации).

По данным Федеральной налоговой службы, в России такие выплаты начисляют 450 тысячам человек, на эти цели выделяется 6,3 миллиарда рублей. До конца 2023 года такая материальная помощь расценивалась, как доход, и облагалась НДФЛ в размере 13 процентов. Однако законодатели посчитали эти деньги целевой выплатой человеку для преодоления им сложной жизненной ситуации, а не доходом.

Спасение “скорой помощью” людей без их согласия

С 5 января бригады “скорой” имеют право оказывать пациентам помощь вне медицинской организации без процедуры письменного оформления информированного добровольного согласия (ИДС) на медицинское вмешательство, если это необходимо для спасения жизни.

Ранее, если медицинское вмешательство было необходимо, но пациент был уже неспособен выразить волю, решение принималось врачебным консилиумом. Однако, как указывалось в сопроводительных материалах к закону, в условиях оказания скорой помощи вне медучреждения собрать врачебный консилиум невозможно. Теперь оказание скорой помощи таким пациентам возможно без их согласия, но этот факт должен быть занесен в медкарту больного.

Краткосрочные полисы ОСАГО

Со 2 марта вступит в силу закон о краткосрочных полисах ОСАГО. Он позволит приобретать их на срок от одного дня до трех месяцев. Например, краткосрочное ОСАГО может понадобиться, если авто нужно куда-то перегнать для перепродажи; или временно пустить за руль другого человека, не вписанного в страховку.

Ранее застраховать ответственность по ОСАГО на срок меньше года было возможно только в строго оговоренных случаях.

Иностранцы будут пересдавать экзамены на водительское удостоверение

1 апреля в силу вступят изменения в Федеральном законе «О безопасности дорожного движения», касающиеся отдельных иностранных национальных и международных водительских удостоверений.

В частности, документы будут признаны утратившими силу, если:

с момента приобретения иностранным гражданином вида на жительство в России или российского гражданства прошел год,

с момента возвращения гражданина России, получившего международные права в другой стране, на родину прошел год.

На замену документов будет отводиться год, при нарушении установленного срока последуют штрафы от пяти до 15 тысяч рублей. Новые правила не будут распространяться на владельцев удостоверений, выданных в Белоруссии, а также на граждан Белоруссии, получивших вид на жительство в России.

Изменение порядка сдачи экзамена в ГИБДД

С 1 апреля изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД. Основной блок нововведений коснется оснований для отказа в допуске на экзамен.

В частности, отказ будет выдан лицам, не имеющим права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, при этом подвергнутым административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Эти граждане не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию.

Не смогут получить водительское удостоверение и уклонисты – те, в отношении кого военные комиссариаты применили обеспечительные меры для их явки по воинской повестке.

Но есть и послабления. В новом регламенте будет увеличено количество штрафных баллов: чтобы получить оценку «не сдал», их нужно будет накопить семь, а не пять.

Маркировка товаров

С 1 апреля будут маркироваться верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, некоторые предметы спецодежды, трикотажные мужские рубашки, мужские костюмы, пиджаки, брюки, блузки, шали, шарфы, кашне, платья, юбки, а также мужские и женские куртки, пальто, плащи и ряд других товаров.

Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Такая мера должна помочь в сокращении доли контрафактного товара.

С этого же времени будет введен запрет на продажу пива из немаркированных кегов. Все позиции, которые были произведены до старта обязательной маркировки, должны быть реализованы до 1 апреля.

Возвращение в школы уроков труда

С 1 сентября в начальной и средней школе появятся обязательные уроки труда. Как считают законодатели, трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса, трудолюбие человеку необходимо прививать трудолюбие с детского возраста.

Единые требования к размещению комплексов фотовидеофиксации

С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки в ряд законов, устанавливающих единые требования к размещению комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. В частности, их разрешено будет устанавливать на аварийно опасных отрезках трасс; участках, где проводятся дорожные работы; на выделенных полосах для общественного транспорта, а также на пешеходных переходах и перекрестках.

При этом вне населенных пунктов такие комплексы не могут быть установлены ближе 150-300 метров от знака, предупреждающего о контроле соблюдения ПДД при помощи камер. В черте города, деревни или иного населенного пункта допускается устанавливать эти системы не ближе 100 метров от соответствующего указателя.

Подготовлено на основе информации из открытых источников

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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