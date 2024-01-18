Как отработал ТОС микрорайона “Западный” в прошедшем году

Фото: Инна Крючкова

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) в руках инициативных граждан – это мощнейший инструмент для того, чтобы обустроить двор, улицу, а то и целый микрорайон. В первую очередь, его работа направлена на улучшение комфорта жителей и сплочение людей, проживающих на одной территории. Также необходимо отметить, что такая деятельность осуществляется в тесной связке с органами местного самоуправления, депутатским корпусом, общественниками и самими гражданами. О том, как в 2023 году работал ТОС микрорайона «Западный», мы побеседовали с его председателем Инной КРЮЧКОВОЙ.

По словам нашей собеседницы, деятельность самоуправления заключается, конечно, в первую очередь, в обустройстве микрорайона, в который входят поселок Западный и Садгород. Большую помощь в этом Инне Крючковой оказывают депутаты городского Совета по округам № 12, № 13, № 14 и муниципалитет.

Инна Крючкова считает, одним из самых значимых достижений стало строительство «умной» спортивной площадки на улице Оросительной. Здесь сошлись интересы всех сторон – местных жителей, общественного самоуправления, депутатов и администрации города. В результате общих усилий был построен и запущен физкультурно-спортивный комплекс для жителей западной части города. Это практически полноценный стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, площадкой для занятий воркаутом и силовыми тренажерами, трибунами, ограждением и освещением.

Так, удалось решить вопрос по расчистке проезда у городской больницы № 1 к многоквартирным домам по ул. Рихарда Зорге № 41а и № 41б. Кроме того, с подачи актива ТОСМ «Западный» и депутатов администрация Рубцовска организовала работы по отсыпке щебеночно-песчаной смесью улицы Сельстроевской и улицы Степана Разина от улицы Рихарда Зорге до Спартаковского переулка. В регулярном режиме по заявкам местных жителей проводится грейдеровка улиц, в том числе с завозом и планированием грунта.

С помощью народных избранников решаются точечные проблемы жителей в западной части города. Например, депутат по округу № 13 Виталий Балашев помог одному из рубцовчан с организацией спила аварийного дерева. По обращению жителей улицы Герцена вместе с ним нам удалось решить вопрос об установке бункера для сбора крупногабаритных отходов. Также по его инициативе был установлен новый остановочный павильон по маршруту 6К на пересечении улицы Оросительной и Новоегорьевского тракта. После недавнего урагана общественники помогли пенсионеру, на доме которого после разгула стихии серьезно пострадала крыша. С помощью ТОСа, депутатов по округу № 14 Игоря Левина и Дмитрия Самсонова, а также общественной организации «Рубцовск Молодой», которая привлекла бойцов студенческого отряда, были организованы работы по первичному восстановлению. В настоящий момент мужчине оказывается помощь в оформлении необходимых документов для получения компенсации, рассматриваются другие варианты помощи в восстановлении крыши. С подачи депутата Владимира Ширяева оказывается помощь в доставке коры и опилок с Рубцовского ЛДК для нужд конкретных домохозяйств.

– В постоянном режиме проводим работу по организации уличного освещения. Так, например, удалось попасть в программу замены освещения на улице Баумана. Теперь она освещена от ул. Рихарда Зорге до Угловского тракта. Продолжаем вести переговоры с муниципалитетом и по другим улицам микрорайона на предмет попадания в программу. К сожалению, не везде это возможно: где-то не позволяют технические условия, где-то разногласия между электросетевыми организациями. Кстати, здесь инициативные жители предложили свой план – для начала освещать ключевые перекрестки частного сектора. Это уже удалось сделать на поселке Солнечном, – рассказывает Инна Крючкова.

В орбите работы ТОС находятся социальные объекты, на которые необходимо обращать внимание. Например, образовательные учреждения. У одного из них, школы № 23, при содействии депутатов по округу № 12 Владимира Ширяева и Юрия Ямилова были организованы работы по спилу аварийных деревьев. Также депутаты оказали помощь в организации нескольких праздников в Детско-юношеском центре по ул. Одесской, ремонте хоккейной площадки у школы и благоустройству детской площадки по улице Ростовской.

– Еще раз напомню, что в работе ТОСМ «Западный» активное участие принимают депутаты всех трех округов, находящихся на нашей территории. С их помощью удается решить большинство вопросов как в сфере ЖКХ, так и в социальной сфере. Так, вместе с Игорем Левиным и Дмитрием Самсоновым мы взяли под опеку Дом престарелых, устраиваем там культурные программы, организовали группы здоровья, в которых постояльцы занимаются скандинавской ходьбой. Игорь Викторович и Дмитрий Геннадьевич организуют подарки для мероприятий, помогли с оборудованием библиотеки, приобрели ходунки и стульчики для маломобильных пенсионеров, а на территории установили качели. Оказывают помощь депутаты округа № 14 и местному спортивному клубу «Искра» – юным спортсменам подарили татами. Не забывают и подшефную школу № 10 – в учреждении четыре первых класса, и каждый их них получил маркерно-магнитную доску, которая обязательно будет востребована в учебном процессе, – вспоминает Инна Крючкова.

Активное участие в работе ТОСМ «Западный» принимают участие и жители микрорайона, благо, что количество активных и неравнодушных людей прибавляется с каждым годом. Вместе с гражданами проводятся субботники и разнообразные праздники. Например, новогодние елки, которые были сообща организованы ТОСом, местными жителями и депутатами. Инициатива исходила от самих рубцовчан, после чего к ней подключился ТОС, который взял на себя основную организационную часть. Депутаты помогли с приобретением зеленых красавиц и организацией праздничной программы с аниматорами. После того, как площадки были готовы, а елки установлены, подключились местные жители – они своими силами украсили символы Нового года игрушками и гирляндами. А потом состоялись праздники, на которые пришли взрослые и дети со всей округи.

– Регулярно занимаемся проблемой твердых коммунальных отходов. Это как разъяснительная работа с населением, так и непосредственные действия, направленные на решение проблем конкретных территорий. Так, например, на округе № 14 были приведены в порядок площадки для сбора ТКО на улице Степана Разина и поселке Солнечном. А на округе № 12 было проведено четыре субботника в местах сбора твердых бытовых отходов и ликвидировано три несанкционированных свалки. Эти мероприятия были также организованы при непосредственной поддержке депутатов и администрации города. Меры по устранению свалок и борьбе с нарушителями в этой сфере принимаются постоянно – к настоящему времени оштрафовано несколько человек за незаконный выброс мусора, – рассказывает Инна Викторовна.

У председателя ТОСМ «Западный» Инны Крючковой впереди много работы, тем более, что в декабре прошлого года она была избрана на новый срок. Ее приоритет – всегда быть рядом с людьми, которые нуждаются в помощи и поддержке, будь то личные вопросы или общественные. А затем дать ответ, что удалось сделать. Представлять интересы рубцовчан – это огромная ответственность. Работать и жить именно так – серьезный труд. Сегодняшние наши герои стремятся к этому. Насколько у них получается – судить людям.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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