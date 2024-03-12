Как защитить дом от подтопления

Весна активно вступила в свои права и вовсю бегут весенние ручьи. Это настоящая головная боль для многих хозяев: талая вода норовит просочиться в подвал, в погреб, а то и в дом. Неприятностей в большинстве случаев можно избежать, приложив определённые усилия. Такие локальные, «дворовые» подтопления, происходящие в населённых пунктах Алтайского края ежегодно, в большинстве случаев можно предотвратить. Главное – уделить должное внимание уборке внутридворовой территории от снега и льда.

Также важна прочистка сточных каналов, ведь их засорение почти всегда приводит к подтоплению отдельных домов, частных подворий, низменных участков местности.

К сожалению, многие владельцы частных домов не принимают действенных мер пока ситуация не станет критической. В результате – огромные лужи, грязь, сырость в доме и вокруг.

Помните о том, что своевременная расчистка стоков, канав, обеспечение беспрепятственного движения талой воде поможет вам уберечь участок, дом, надворные постройки от сырости и избежать связанных с этим проблем.

Взято отсюда.

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