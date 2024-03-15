реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Коллектив Юго-Западного ДСУ активно принимает участие в выборах Президента

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Коллектив Юго-Западного ДСУ активно принимает участие в выборах Президента

Сегодня, 15 марта, в 8 часов утра стартовали трехдневные выборы Президента Российской Федерации. Россияне будут выбирать главу государства из четырех кандидатов. Активное участие в выборах принимает коллектив Юго-Западного ДСУ. Участие в голосовании — это гражданская обязанность каждого жителя страны и возможность принять участие в определении будущего России. Поэтому дорожники с первых минут голосования начали делать свой выбор. Водители и механизаторы всех десяти подразделений Юго-Западного ДСУ до выхода на линию отдали свои голоса с помощью дистанционного электронного голосования. Не остались в стороне и руководители предприятия и филиалов. Так, начальник ЮЗДСУ Игорь Левин и руководитель филиала «Ключевской» Владимир Чеканов проголосовали с помощью ДЭГ прямо на рабочем месте, а руководитель егорьевского подразделения Максим Леонов сделал это находясь на другом конце страны. Голосуют дорожники и в традиционном формате – например, начальник филиала «Третьяковский» Игорь Мелиев пришел на избирательный участок и сделал свой выбор с помощью бумажного бюллетеня. Приняв участие в выборах с первого дня голосования и проявив активную гражданскую позицию, дорожники подтверждают единство и уверенность в завтрашнем дне и государственной поддержке. Сегодняшнее волеизъявление народа – важный момент, когда жители Алтайского края и России могут показать, что являются одной семьей и изберут главу государства, который поведет нашу страну вперед.

Взято отсюда.

последние новости горного алтая , алтай новости происшествия ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
На Алтае судят мать ребенка, замерзшего в холодном доме в Новый год

На Алтае судят мать ребенка, замерзшего в холодном доме…

Игрушка. Снег Фото: pixabay.com Женщина неоднократно уходила из дома в…

В Новосибирске школьники издевались над девятилетней девочкой на детской площадке

В Новосибирске школьники издевались над девятилетней девочкой на детской…

Ребенок, девочка Фото: unsplash.com По словам матери девочки, нападавшие школьники…

Алтайский минздрав разбирается в истории с проблемным лечением больной девочки

Алтайский минздрав разбирается в истории с проблемным лечением больной…

Больница Фото: pexels.com Женщина пожаловалась, что долгое время ее ребенку…

Россияне назвали зарплату, ради которой готовы на три года остаться без отпуска

Россияне назвали зарплату, ради которой готовы на три года…

Офис. Работа Фото: pixabay.com По данным опроса, 53% респондентов готовы три…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp