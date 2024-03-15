Коллектив Юго-Западного ДСУ активно принимает участие в выборах Президента

Сегодня, 15 марта, в 8 часов утра стартовали трехдневные выборы Президента Российской Федерации. Россияне будут выбирать главу государства из четырех кандидатов. Активное участие в выборах принимает коллектив Юго-Западного ДСУ. Участие в голосовании — это гражданская обязанность каждого жителя страны и возможность принять участие в определении будущего России. Поэтому дорожники с первых минут голосования начали делать свой выбор. Водители и механизаторы всех десяти подразделений Юго-Западного ДСУ до выхода на линию отдали свои голоса с помощью дистанционного электронного голосования. Не остались в стороне и руководители предприятия и филиалов. Так, начальник ЮЗДСУ Игорь Левин и руководитель филиала «Ключевской» Владимир Чеканов проголосовали с помощью ДЭГ прямо на рабочем месте, а руководитель егорьевского подразделения Максим Леонов сделал это находясь на другом конце страны. Голосуют дорожники и в традиционном формате – например, начальник филиала «Третьяковский» Игорь Мелиев пришел на избирательный участок и сделал свой выбор с помощью бумажного бюллетеня. Приняв участие в выборах с первого дня голосования и проявив активную гражданскую позицию, дорожники подтверждают единство и уверенность в завтрашнем дне и государственной поддержке. Сегодняшнее волеизъявление народа – важный момент, когда жители Алтайского края и России могут показать, что являются одной семьей и изберут главу государства, который поведет нашу страну вперед.

Взято отсюда.

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