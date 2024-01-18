Команда юношей гимназии №3 стала бронзовым призером регионального турнира ШБЛ «Локобаскет»

В Барнауле завершился краевой турнир школьной баскетбольной лиги «Локобаскет», который проходил 14−15 января в спортивном зале Алтайского училища олимпийского резерва.

Эти соревнования организованы и проводятся по всей стране в формате чемпионата среди школьников при поддержке ОАО «РЖД» и баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» из Краснодара. В турнире «Локобаскет» играют команды учеников одной школы из 9-х классов (2008 года рождения и младше).

Среди юношей борьбу за единственную путевку на сибирский финал соревнований вели команды барнаульских школ № 37 и № 132, рубцовской гимназии № 3, Новичихинской, Советской и Тальменской СОШ.

Очень интересным получился матч за 3-е место. Рубцовские гимназисты выигрывали 12 очков после трех игровых отрезков у ребят из барнаульской школы № 132, но в последней четверти барнаульцы максимально приблизились к лидеру, отыграв 10 очков. И всё-таки рубцовчанам под руководством тренера Лидии Железняковой удалось сохранить минимальное преимущество. Со счетом 43:41 они стали бронзовыми призерами соревнований. Отметим, что капитан команды гимназии № 3 Михаил Синицин показал впечатляющую игру, организовав 28 очков и 26 подборов за матч.

Победителем регионального этапа стала команда из Советского района, которая уверенно провела матч против баскетболистов из барнаульской школы № 37. Игры Сибирского федерального округа пройдут для региональных победителей в марте.

Взято отсюда.

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