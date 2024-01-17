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Крещенской купели в Рубцовске не будет

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Крещенской купели в Рубцовске не будет

Уже четвертый год подряд – начиная с 2021-го – в Рубцовске праздник Крещения пройдет без организации купели. И это обусловлено сразу несколькими причинами.

“Наши сотрудники в течение нескольких дней проводили замеры и обследование русла реки Алей”, – говорит начальник городского Управления по делам ГОЧС Александр Саженин. – “Лед очень неоднородный и тонкий. В таких условиях невозможно обеспечить безопасное нахождение людей на льду. Поэтому было принято решение купель не оборудовать”.

18 января представители ГОЧС обследуют берег Алея на наличие несанкционированных купелей, а в ночь на 19 января будет организовано патрулирование береговой линии реки.

Информацию о том, что строительство крещенской купели не планируется, подтвердил и директор МУП “АвтоСпецТехника” Виталий Балашев. Именно сотрудники этого предприятия всегда занимались оборудованием иордани.

В городском Управлении по делам ГОЧС призывают рубцовчан проявить осмотрительность и не рисковать своими жизнями, выходя на ненадежный лед реки Алей.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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