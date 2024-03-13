Кто может быть «общественным наставником» несовершеннолетнего

В 2023 году по инициативе прокуратуры края принят Закон края от 05.12.2023 №99-ЗС «Об общественных наставниках несовершеннолетних в Алтайском крае».

Общественным наставником может быть только совершеннолетний гражданин, проживающий в том же муниципальном образовании, что и несовершеннолетний, способный выступать для него положительным примером.

Общественный наставник назначается несовершеннолетнему, в отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа органами профилактики, с целью оказания помощи в воспитании и защите прав несовершеннолетнего. Деятельность осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. Наставников, добившихся положительных результатов в работе, могут поощрять органы государственной власти края, органы местного самоуправления и организации по месту их работы (занятости).

Предложения о кандидатурах общественных наставников направляются в муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кандидат в наставники должен представить заявление, анкету, характеристику с места работы (службы) или учебы, справки о наличии (отсутствии) судимости и из психоневрологического и наркологического диспансеров о том, что кандидат не состоит на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

Комиссией в течение 30 дней проводится собеседование с кандидатами. Решение о закреплении наставника принимается с учетом письменного мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, с согласия его родителей (законных представителей), и оформляется постановлением.

Деятельность наставника прекращается: по заявлению наставника, по инициативе комиссии в связи с неисполнением или ненадлежащем исполнением наставником своих обязанностей или при принятии решения о прекращении индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетнего, а также при возникновении обстоятельств, при которых гражданин не может быть наставником (алкоголизм, наличие судимости и т.д.).

Реализация данного закона края только началась. Общественные наставники назначены в Октябрьском районе г.Барнаула, Целинном, Третьяковском, Ребрихинском районах. Ведется работа с кандидатами в г.Бийске, Кытмановском, Родинском, Топчихинском, Третьяковском, Алтайском, Кулундинском и других районах.

Предлагаем всем активно включиться в эту работу, чтобы в «Год семьи» в крае количество несовершеннолетних, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, и нуждающихся в индивидуальной профилактической работе снизилось.

Взято отсюда.

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