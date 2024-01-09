Кто пойдет на пенсию в 2024 году

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С января 2024 года в России продолжится повышение возраста, дающего право на пенсию по старости, сообщает РИА «Новости».

В 2023 году на пенсию по возрасту не вышел никто, это произошло из-за так называемого переходного периода после пенсионной реформы. Если в 2022 году на заслуженный отдых могли выйти женщины в 56,5 лет, мужчины в 61,5 года, то следующий пенсионный возраст составляет 58 лет и 63 года соответственно. В результате с июля 2022 по декабрь 2023 пенсионеров по возрасту не было. Исключение составляют только те, кто имеет право на досрочное назначение пенсии.

В 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения) и мужчины в возрасте 63 лет (1961 года рождения). Они получат страховую пенсию при условии, что у них накоплено 15 лет стажа, а страховой коэффициент составит не ниже 28,2.

Таблица выхода на пенсию по годам рождения

Для мужчин:

1961 год рождения — в 2024 году (в 63 года);

1962 год рождения — в 2026 году (в 64 года);

1963 год рождения — в 2028 году (в 65 лет);

1964 год рождения — в 2029 году (в 65 лет);

1965 год рождения — в 2030 году (в 65 лет);

1966 год рождения — в 2031 году (в 65 лет);

1967 год рождения — в 2032 году (в 65 лет);

1968 год рождения — в 2033 году (в 65 лет);

1969 год рождения — в 2034 году (в 65 лет);

1970 год рождения — в 2035 году (в 65 лет).

Для женщин:

1966 год рождения — в 2024 году (в 58 лет);

1967 год рождения — в 2026 году (в 59 лет);

1968 год рождения — в 2028 году (в 60 лет);

1969 год рождения — в 2029 году (в 60 лет);

1970 год рождения — в 2030 году (в 60 лет).

Досрочный выход на пенсию предусмотрен для граждан, имеющих большой трудовой стаж. Женщины, которые официально работали не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42 лет, могут выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Кроме того, граждане предпенсионного возраста имеют право выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста, если они не могут трудоустроиться. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.

На пенсию уже после 20 лет службы могут выйти военнослужащие, а также сотрудники органов внутренних дел РФ и бывшего СССР, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и Росгвардии.

Пенсия за выслугу лет назначается при увольнении со службы, когда на день подачи заявления имеется выслуга 20 и более лет. Если какого-то количества лет не хватает, то право на получение пенсии возникает только при увольнении со службы по достижении 45-летнего возраста и наличии общего трудового стажа в 25 лет и более, из которых не менее 12 с половиной лет должна составлять военная и иная, засчитываемая в специальный стаж, служба.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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