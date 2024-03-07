Куда сходить в Рубцовске с 11 по 17 марта

11 марта

13:00 «Детство – время чудес» – развлекательная программа (0+) ДК «Алтайсельмаш»

12 марта

16:00 «Время игр» – в клубе настольных игр “Фишка” (0+) ДК «Алтайсельмаш»

14 марта

09:00 «III региональный краевой конкурс ансамблей народных инструментов» (6+) ДК «Тракторостроитель»

15 марта

14:00 «Радуга талантов» – отборочный тур городского конкурса детского и юношеского творчества, посвященный Году семьи (0+) Дом культуры «Алтайсельмаш»

17 марта

12:00 «Как на масленой неделе» – театрализованная программа (0+) Площадка театра кукол им. А.К. Брахмана

12:00 «Широкая масленица» – праздничная программа (0+) Площадь им. В.И. Ленина

13:00 Открытие выставки декоративно – прикладного творчества “Живая нить традиций” (0+) Картинная галерея им. В.В. Тихонова

17:00 «Пока душа молода» – танцевальный вечер в клубе “Добрые встречи” (18+) ДК «Алтайсельмаш»

В течение недели:

С 11 по 17 марта с 9:00 до 17:00 Выставка живописи Т. Бублик “Разговор красками” (0+) Картинная галерея им. В.В. Тихонова

С 11 по 17 марта с 9:00 до 17:00 Выставка живописных работ художников Рубцовска (0+) Картинная галерея им. В.В. Тихонова

С 11 по 17 марта с 9:00 до 10:00 для осмотра открыты все залы музея (0+) Краеведческий музей г. Рубцовска

С 11 по 17 марта с 9:00 до 17:00 выставка “Советская женщина. Мир увлечений” (0+) Краеведческий музей г. Рубцовска

С 11 по 17 марта с 9:00 до 17:00 ждем посетителей, для осмотра открыты все залы музея (0+) Краеведческий музей г. Рубцовска

Взято отсюда.

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