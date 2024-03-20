Современная лаборатория на дорожном предприятии – это залог успешной и стабильной работы. Она является одним из самых важных звеньев процесса дорожного строительства – здесь производится контроль качества асфальтобетонов, инертных, вяжущих и прочих материалов, применяемых в дорожном строительстве. И от того, насколько тщательным будет этот контроль зависит качество и долговечность дорожного покрытия. В дорожной отрасли регулярно вводятся новые стандарты, в связи с чем расширяются области испытаний. А это значит, что лаборатория должна постоянно расширять свой арсенал оборудования, а ее специалисты регулярно повышать квалификацию. Вдобавок ко всем имеющимся компетенциям, лаборатория Юго-Западного ДСУ прошла аккредитацию в системе добровольной сертификации по межгосударственному стандарту ГОСТ ISO/IEC. Стандарт разработан Комитетом по оценке соответствия Международной организации по стандартизации ISO. Такая аккредитация дает гарантию, что лаборатория обладает высокой степенью компетентности для повышения уровня качества работ и точности измерений. Кроме того, это подтверждение наличия в лаборатории необходимых условий для проведения испытаний в соответствии с требованиями действующих нормативных актов и документов по стандартизации.

Взято отсюда.

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