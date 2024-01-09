Людей спасли при пожаре в рубцовской пятиэтажке

Возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем

Фото: t.me/mchs_altkray

Людей спасли при пожаре в Рубцовске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже пятиэтажки. К моменту приезда пожарных дым распространялся по другим квартирам.

“В ходе работы бойцы спасли двух человек, самостоятельно покинули опасную зону еще трое”, – сказано в сообщении.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Горели мебель и личные вещи жильцов.

Предположительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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