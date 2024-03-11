Масленица-2024: история праздника, традиции, масленичная неделя

Фото: Ирина Жукова/Местное время

Масленица пришла к нам из славянской языческой культуры и сохранилась после принятия христианства. Это древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Начало Масленой недели зависит от даты главного христианского праздника – Пасхи. И начинается за 56 дней до нее.

Масленица, Масленая неделя – просторечное название Сырной седмицы – последняя неделя перед Великим постом. Во время Масленицы православные христиане по церковному уставу не едят мясо, однако употребляют в пищу рыбу и молочные продукты.

История праздника

Первые упоминания о Масленице появляются в 16 веке. Это не просто праздник, а очень сложный и многоплановый ритуал, складывавшийся столетиями. Большое значение в качестве ритуальных элементов имели поминальные обряды, связанные с поминовением усопших родителей и родственников. Также традиции празднования связаны с молодоженами, масленичными развлечениями и проводами Масленицы.

Древние славяне устраивали проводы зимы и встречу весны в честь языческого бога плодородия и скотоводства Велеса. После принятия христианства этот праздник на Руси сохранился и стал называться Масленицей.

Масленица была поистине общенародным праздником, не имевшим каких-либо возрастных, социальных, семейных или гендерных ограничений. Неучастие в празднике могло быть оправдано только увечьем, немощью или болезнью человека. Считалось, что человек, плохо и скучно проведший масленичную неделю, будет неудачлив в течение всего года. Разгульное масленичное чревоугодие и веселье воспринимались, как предвестники будущего благополучия, процветания и успеха во всех деловых, домашних и хозяйственных начинаниях.

Традиции праздника

Последнее воскресенье перед масленицей носило название “мясного воскресенья”. Было принято наносить визиты родственникам, друзьям, соседям и приглашать в гости на масленицу. В “мясное” воскресенье тесть ездил звать зятя “доедать барана”. “Заговляюсь на сыр да на масло”- говорили в вечер перед Масленой неделей.

Масленичная неделя была переполнена праздничными делами: обрядовые действия, традиционные игры и затеи заполняли все дни. Неделя именовалась “честная, широкая, веселая боярыня-масленица, госпожа масленица”. Масленицу нередко открывали ребятишки, которые сооружали снежные горы и скороговоркой произносили приветствие масленице: “Звал-позывал честной Семик широкую Масленицу к себе в гости во двор. Душа ль ты моя, Масленица, перепельные косточки, бумажное твое тельце, сахарные твои уста, сладкая твоя речь! Приезжай ко мне в гости на широк двор на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешиться…”. После этой встречи ребятишки сбегали с гор и кричали: “Приехала Масленица! Приехала Масленица!”.

Каждый день масленичной недели имеет свое собственное название и значение.

понедельник – Встреча;

вторник – Заигрыши;

среда – Лакомка;

четверг – Разгул;

пятница – Тещины вечерни;

суббота – Золовкины посиделки;

воскресенье – Прощеный день.

Подготовлено на основе информации из открытых источников

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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