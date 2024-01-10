МО МВД России “Рубцовский” информирует

МО МВД России «Рубцовский» напоминает: если у вас есть информация о принятии взятки должностным лицом или совершении другого коррупционного преступления, вы можете обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 91-260, 91-067, 91-109, 91-090, либо лично по адресу: г. Рубцовск, пер. Улежникова, 1, кабинеты № 39, 40, 41, 42.

Кроме того, на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также на сайтах администраций г. Рубцовска, Рубцовского, Егорьевского, Угловского районов создан специальный раздел «Противодействие коррупции», в котором размещены основные формы совершения коррупционных деяний, контактные телефоны для передачи информации о совершении коррупционных деяний.

Устные или письменные заявления о коррупционных преступлениях принимаются правоохранительными органами независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.

Взято отсюда.

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