МО МВД России «Рубцовский» приглашает кандидатов для прохождения службы:
В патрульно-постовую службу полиции на должность: полицейский, полицейский – водитель.
Требования к кандидатам: граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, отслужившие срочную службу в ВС РФ (мужчины), образование не менее 11 классов, возраст до 35 лет.
Дислокация г.Рубцовск, Егорьевский, Угловский район.
Обращаться: г.Рубцовск, пер.Улежникова, 6, тел.: +7(38557) 91-015, 91-021, 91-020.
В отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых на должность: полицейский, полицейский – водитель, полицейский – кинолог.
Требования к кандидатам: граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, отслужившие срочную службу в ВС РФ (мужчины), образование не менее 11 классов.
Обращаться: г.Рубцовск, пер.Улежникова, 5, тел. : +7(38557) 91-203, 8(962)822-2200.
В экспертно-криминалистический отдел на должность эксперта-химика.
Требования к кандидатам: граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, отслужившие срочную службу в ВС РФ (мужчины), образование высшее (химическое, биологическое, ботаническое, медицинское).
Обращаться: г.Рубцовск, пер.Улежникова, 6, тел.: +7(38557) 91-015, 8(913)251-8193.
Сотруднику полиции обеспечивается полный социальный пакет:
•стабильная заработная плата;
•льготная пенсия;
•ежегодный отпуск в зависимости от срока службы продолжительностью от 40 календарных дней + дополнительный отпуск;
•бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруднику полиции и одному члену семьи один раз в год;
•предоставляется возможность получения образования в высших учебных заведениях системы МВД России;
•компенсация за аренду жилья;
•прочие льготы, предусмотренные ФЗ “О полиции” и другими нормативно – правовыми актами.
Источник: МО МВД России «Рубцовский»
Взято отсюда.
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