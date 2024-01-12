МО МВД России «Рубцовский» приглашает кандидатов для прохождения службы: ⁣

В патрульно-постовую службу полиции на должность: полицейский, полицейский – водитель.

⁣Требования к кандидатам: граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, отслужившие срочную службу в ВС РФ (мужчины), образование не менее 11 классов, возраст до 35 лет.

Дислокация г.Рубцовск, Егорьевский, Угловский район. ⁣

Обращаться: г.Рубцовск, пер.Улежникова, 6, тел.: +7(38557) 91-015, 91-021, 91-020. ⁣

В отдельную роту охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых на должность: полицейский, полицейский – водитель, полицейский – кинолог. ⁣

Требования к кандидатам: граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, отслужившие срочную службу в ВС РФ (мужчины), образование не менее 11 классов.

⁣Обращаться: г.Рубцовск, пер.Улежникова, 5, тел. : +7(38557) 91-203, 8(962)822-2200. ⁣

В экспертно-криминалистический отдел на должность эксперта-химика. ⁣

Требования к кандидатам: граждане РФ, годные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, отслужившие срочную службу в ВС РФ (мужчины), образование высшее (химическое, биологическое, ботаническое, медицинское).

⁣ Обращаться: г.Рубцовск, пер.Улежникова, 6, тел.: +7(38557) 91-015, 8(913)251-8193. ⁣

Сотруднику полиции обеспечивается полный социальный пакет:

⁣•стабильная заработная плата;

•льготная пенсия;

•ежегодный отпуск в зависимости от срока службы продолжительностью от 40 календарных дней + дополнительный отпуск;

•бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруднику полиции и одному члену семьи один раз в год;

•предоставляется возможность получения образования в высших учебных заведениях системы МВД России;

•компенсация за аренду жилья;

•прочие льготы, предусмотренные ФЗ “О полиции” и другими нормативно – правовыми актами. ⁣

Источник: МО МВД России «Рубцовский»

Взято отсюда.

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