Молодежь Рубцовска стала участниками “Жарких чтений”

Фото предоставлено Библиотекой для детей и юношества

В Библиотеке для детей и юношества состоялся необычный квиз “Жаркие чтения”. В знании литературных произведений на заданную тему приняли участие более 60 школьников и студентов Рубцовска.

“При подготовки квиза мы всей библиотекой вспоминали произведения, в которых есть огонь, пожар, жара, придумывали названия раундов. Они все отвечали теме: “Не играй, кошка, с огнем”, “Жара”, “Не шути с огнем”, “Стихия огня”, “В жёлтой жаркой Африке”, “Пламенные страницы”, “Жаркие споры” и др. Формат игры “квиз” сегодня очень популярен и не и требует предварительной подготовки, но общая эрудиция не помешает, в нашем случае – знание литературных произведений”, – отмечает заведующая Библиотекой для детей и юношества Юлия Кононова.

Восемь команд из лицея №6, гимназии №11, школы №19, педагогического и медицинского колледжей, аграрно-промышленного техникума должны были не только ответить на более чем 70 вопросов разной сложности, но и проявить находчивость, сообразительность и умение работать в команде.

Баллы начислялись в зависимости от верности и скорости ответов. По итогам состязаний победителем стала команда “Первые” из гимназии № 11, второе место досталось команде “Юные поэты” из школы №19, третье – у “Повелительниц страниц” из педагогического колледжа.

По мнению организаторов, неправильная стратегия подвела лидеров некоторых команд, но игра есть игра. Также библиотекари напоминают, что это – не последний квиз, и возможность отыграться будет у всех.

Фото предоставлено Библиотекой для детей и юношества

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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