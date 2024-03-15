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Молодой Рубцовский тренер воспитывает юных фигуристов

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Молодой Рубцовский тренер воспитывает юных фигуристов

Год назад Екатерина Енина начала свою деятельность в качестве тренера по фигурному катанию. Не так давно она еще сама была ученицей, а теперь обучает детей уверенно стоять на коньках и исполнять различные движения. Молодой тренер даже не могла подумать, что когда-нибудь хобби станет делом ее жизни. Ежедневно дети самых разных возрастов приходят на лед «Гимаев Арены», чтобы обучаться фигурному катанию. Цели у всех разные: одни занимаются для себя, другие готовятся к участию в соревнованиях и получению спортивного разряда. Каждый день Екатерина Енина проводит по несколько тренировок, на которых молодой тренер уделяет внимание каждому ученику. С каждым спортсменом нужно проработать ошибки, научить правильной технике и отточить его навыки. – Нельзя какого-то ученика оставить без внимания, ведь ребенок в определенный момент может усомниться в своих силах и потерять уверенность в себе, – говорит Екатерина. –Задача тренера как спортивного наставника ни в коем случае этого не допускать, а, напротив, доказать воспитаннику, что если он будет прилагать усилия, то и результат будет соответствующим. Помимо всего этого, задачей тренера также является создание атмосферы доверия и налаживание правильного контакта со своими учениками. На плечах молодой наставницы лежит большая ответственность. Перед тем, как обучать маленьких фигуристов, она посещала тренерскую подготовку и другие мастер-классы в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. Даже находясь в другом городе, Екатерина поддерживала онлайн-связь с детьми. Она звонила по видеосвязи и давала важные наставления своим ученикам. Но это было уже потом, а первые дни работы с детьми давались Екатерине не просто. Она сильно переживала о том, сможет ли передать юным спортсменам те знания, которыми обладает сама. Впрочем, со временем все встало на свои места. Маленькие ученики полюбили молодую наставницу и с удовольствием занимаются под ее чутким руководством. – За время тренерской работы я, дети и их родители хорошо сплотились и стали настоящей командой, – продолжает Екатерина Енина. – Было тяжело, но я рада, что в итоге меня приняли. После того, как дети привыкли к новому тренеру, а Екатерина освоилась в новой для себя профессии, начались поездки на различные соревнования и показательные выступления в другие города. Родители учеников уже могли доверить своих детей молодой наставнице. Вместе они посетили Барнаул, Томск, Майму, Новокузнецк, Санкт-Петербург и другие города, показав там молодую рубцовскую школу фигурного катания. Так, в Барнауле, на соревнованиях «Февральские узоры», спортсмены сдали и защитили свои спортивные разряды. Видя энтузиазм, с которым работает Екатерина Енина, понимаешь, что будущее фигурного катания в Рубцовске находится в надежных руках. Ее теплая улыбка призвана не растопить лед, а вселять уверенность и оптимизм в своих воспитанников. Ведь победа, как мозаика, включает в себя много составляющих, складывает которые тренер.

  • Фото Екатерины Ениной

    Взято отсюда.

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