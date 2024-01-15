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Мороз и солнце: прогноз погоды в Рубцовске на неделю

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Мороз и солнце: прогноз погоды в Рубцовске на неделю

Фото: Ирина Жукова/Местное время

В Рубцовске на наступившей неделе – с 15 по 21 января – синоптики прогнозируют спокойную морозную погоду без осадков и сильного ветра. Холодный период продлится до выходных, и уже к воскресенью температура воздуха снова начнет повышаться. А теперь подробнее.

В понедельник, 15 января, в Рубцовске малооблачно, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, слабый, порывы до 5-7 м/с. Температура в утренние часы -19…-21°С, днем -15…-18°С, вечером до -22°С.

Восход солнца в 09:34, заход солнца в 17:54. Долгота дня: 08 часов 20 минут. Сегодня, 15 января, световой день на 2 минуты длиннее вчерашнего.

Во вторник, 16 января, в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный и северный, слабый. Температура -23…-26°С, при прояснении до -28°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на северо-восточный и обратно, слабый. Температура -18…-22°С, вечером до -25°С.

Восход солнца в 09:34, заход солнца в 17:455. Долгота дня: 08 часов 21 минута. Завтра, 16 января, световой день на 2 минуты длиннее, чем сегодня.

В среду, 17 января, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северный, слабый. Температура -24…-26°С, при прояснении -28°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура -19…-22°С, вечером до -24°С.

Восход солнца в 09:33, заход солнца в 17:57. Долгота дня: 08 часов 24 минуты. 17 января световой день на 5 минут длиннее, чем сегодня.

В четверг, 18 января, в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на северо-восточный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура -22…-24°С, при прояснении до -26°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура -18…-21°С, вечером до -23°С.

Восход солнца в 09:32, заход солнца в 17:58. Долгота дня: 08 часов 26 минут. 18 января световой день на 7 минут длиннее, чем сегодня.

В пятницу, 19 января, в Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный с переходом на юго-восточный, слабый. Температура -24…-27°С, при прояснении до -29°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, слабый. Температура -17…-21°С.

Восход солнца в 09:31, заход солнца в 18:00. Долгота дня: 08 часов 29 минут. 19 января световой день на 10 минут длиннее, чем сегодня.

В субботу, 20 января, в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-восточный, слабый. Температура -22…-25°С. Днем малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, слабый. Температура -14…-18°С, вечером до -20°С.

Восход солнца в 09:30, заход солнца в 18:02. Долгота дня: 08 часов 32 минуты. 20 января световой день на 12 минут длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 21 января, в Рубцовске ночью ясно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на восточный, слабый. Температура -19…-22°С, при прояснении до -24°С. Днем ясно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, слабый. Температура -13…-17°С, вечером до -19°С.

Восход солнца в 09:29, заход солнца в 18:03. Долгота дня: 08 часов 34 минуты. 21 января световой день на 15 минут длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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