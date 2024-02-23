Морозы отступают: погода в Алтайском крае и Рубцовске на 3 дня

Фото: www.goodfon.ru

В Алтайском крае и Рубцовске на ближайшие три дня синоптики регионального ЦГМС прогнозируют ослабление морозов. И если ночами столбики термометров еще будут опускаться ниже 20-градусной отметки, то в светлое время суток станет заметно теплее. А теперь подробнее.

В пятницу, 23 февраля, в Алтайском крае без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура -10…-15°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура в утренние часы -26…-28°С, днем -16…-22°С.

Восход солнца в 08:34, заход солнца в 19:03. Долгота дня: 10 часов 29 минут. Сегодня, 23 февраля, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

В субботу, 24 февраля, в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура -21…-26°С, местами до -31°С. Днем преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с. Температура -10…-15°С, местами по югу до -5°С.

В Рубцовске ночью значительная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 2-4 м/с, порывы до 7 м/с. Температура -18…-21°С. Днем значительная облачность, временами возможен слабый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на северный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура -12…-16°С.

Восход солнца в 08:32, заход солнца в 19:05. Долгота дня: 10 часов 33 минуты. Завтра, 24 февраля, световой день на 4 минуты длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 25 февраля, в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков, местами по югу небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура -20…-25°С, местами до -30°С. Днем в отдельных районах небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура -10…-15°С.

В Рубцовске ночью облачно с прояснениями, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на юго-западный, слабый, порывы до 5 м/с. Температура -19…-22°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-4 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура -14…-17°С.

Восход солнца в 08:30, заход солнца в 19:06. Долгота дня: 10 часов 36 минут. Послезавтра, 25 февраля, световой день на 8 минут длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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