Морозы сохраняются: погода в Алтайском крае и Рубцовске 18 января

Фото: fishka100.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 18 января, синоптики регионального ЦГМС не прогнозируют никаких погодных изменений. Край все еще находится под влиянием морозного антициклона. А теперь подробнее.

В Алтайском крае без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура -13…-18°С, местами -19…-24°С.

В Рубцовске малооблачно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на северо-восточный и юго-восточный, слабый. Температура в утренние часы -25…-28°С, днем -20…-23°С, вечером до -28°С.

Восход солнца в 09:32, заход солнца в 17:58. Долгота дня: 08 часов 26 минут. Сегодня, 18 января, световой день на 2 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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