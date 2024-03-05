МУП «Автоспецтехника» продолжает работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети

Перепады температур существенно влияют на работу коммунальщиков. На прошедшей неделе специалисты муниципального предприятия «Автоспецтехника» убирали снежную кашу и наледь с тротуаров и дорог. Работы велись в разных частях города: по пр-кту Ленина от ДК АСМ до пер. Гражданского, ул. Советской от пер. Гражданского до пер. Садового, ул. Краснознаменской от пер. Садового до ул. Калинина, ул. Пролетарской от бульвара Победы до пер. Улежникова, ул. Калинина от ул. Краснознаменской до ул. Комсомольской, Новоегорьевскому тракту от ул. Путевой до выезда из города, ул. Комсомольской от Путепровода до пер. Улежникова, ул. Карла Маркса от пер. Улежникова до пер. Бульварного, ул. Оросительной от Угловского тракта до ГБ 1, ул. Сельмашской от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской, ул. Пролетарской от ул. Сельмашской до бульвара Победы, ул. Комсомольской от ул. Сельмашской до пер. Улежникова, ул. Арычной от Новоегорьевского тракта до Путепровода, Путепроводу, пр-кту Ленина от пл. им. Ленина до ул. Урицкого, Уул. Московской от пр-кта Ленина до ул. Тракторной, ул. Тракторной от пер. Семафорного до ул. Тихвинской, ул. Ленинградской от ул. Тракторной до ул. Алтайской, ул. Алтайской от ул. Ленинградской до ул. Северной, ул. Светлова от ул. Алтайской до МУТП, ул. Северная от ул. Алтайской до ул. Октябрьской, ул. Сельмашской от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской, ул. Пролетарской от ул. Транспортной до бульвара Победы, ул. Комсомольской от ул. Сельмашской до Путепровода, пер. Коммунистическому от ул. Красной до ул. Осипенко, пр-кту Рубцовскому от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской, ул. Красной от ул. Сельмашской до пр-кта Рубцовского, пер. Гражданскому от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской, пр-кту Ленина от ул. Калинина до кольца РМЗ, пер. Улежникова от ул. Локомотивной до ул. Пролетарской, пер. Гражданскому от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской, пр-кту Рубцовскому от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской, ул. Красной от пр-кта Рубцовского до проходной завода АСМ, ул. Сельмашской от ул. Комсомольской до ул. Пролетарской, ул. Жуковского от пр-кта Ленина до ул. Пролетарской, ул. Мануковского от ул. Пролетарской до ул. Верхнеалейской.

Также коммунальщики обрабатывали дороги города песко-солянной смесью. Посыпка проведена на тротуарах и остановках общественного транспорта в северной, южной и западной частях города. Затрачено более трех тонн песко-солянной смеси.

Выполнялись работы и по вывозу снега с городских улиц. В первую очередь – это улицы с интенсивным движением транспорта, а также те, по которым проходят маршруты общественного транспорта.

Взято отсюда.

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