Музей образования Рубцовска отметил свое 20-летие

В конце февраля Музей образования Рубцовска отпраздновал свое двадцатилетие. За эти годы сотрудники музея проделали огромную работу, собрав по крупицам историю системы образования в Рубцовске: от ее зарождения до настоящего времени.

Историческая летопись музея рассказывает об учителях и учениках, оставивших заметный след в образовании, о героизме наших земляков на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, трудовых подвигах послевоенного времени, о рубцовчанах, участвующих в специальной военной операции и многом другом. Педагоги и ветераны образования, которые ведут эту огромную исследовательскую и просветительскую работу, сами стали частью исторического наследия нашего города.

Идея организовать в Рубцовске музей, который занимался бы сбором информации и созданием банка данных о развитии городской системы образования принадлежала председателю комитета по образованию Валентине Весниной. Создателями и организаторами работы музея были Валентина Тибекина, Лариса Немилостива, Нэлли Мясоедова и Нина Болотова.

Помимо исследовательской работы и сбора информации в музее проводятся различные конкурсы, научные конференции, встречи с ветеранами, педагогами и учащимися, проходят презентации учреждений образования, уроки памяти и многое другое. На экскурсиях в залах музея жители города узнают об истории городского образования, знакомятся с выставочными экспонатами.

На базе музея создан детский Совет, куда входят ребята со всех школ города. Они активно помогают своим взрослым коллегам, собирают информацию о педагогах, участвуют в конкурсах и заседаниях, проводят просветительскую работу среди подрастающего поколения.

За двадцать лет посетителями музея стали более двадцати трех тысяч человек. Фонд материалов насчитывает 1340 экземпляров, которые используют для своих исследовательских работ учащиеся и педагоги города, на их основе проводят школьные мероприятия.

Есть в музее образования традиция, вышедшие в свет новые сборники, получают городские и школьные библиотеки, краеведческий музей и, конечно же, родные героев публикаций.

Огромную и значимую работу, проделанную сотрудниками музея, отметили все собравшиеся торжественного мероприятия.

– Благодаря упорной и плодотворной работе наших педагогов собран огромный объем информации, который наглядно демонстрирует, что у системы образования Рубцовска глубокая и богатая история. Спасибо, что занимаетесь просвещением нашего подрастающего поколения, даете возможность прикоснуться к истории, узнать о ветеранах войны, заслуженных учителях, о тех людях, что своим трудом делали жизнь лучше. Каждый может открыть книги и сборники, созданные вами, найти там знакомые имена своих учителей, погрузиться в школьные годы, – отметил начальник Управления образования Алексей Мищерин.

На протяжении 20 лет руководит музеем и его сплоченной и работоспособной командой почетный гражданин Рубцовска, ветеран педагогического труда, заслуженный учитель России Валентина Тибекина. Члены Совета музея отмечают, у Валентины Николаевны всегда есть цель, план и вера в успех своего дела.

– Вся наша работа заключается в сохранении памяти. Но без зрителей и слушателей информация просто лежит грузом, пылится на полках. Поэтому важно не просто собирать и записывать, но неустанно транслировать эти знания, рассказывать другим. Мы всегда рады нашим гостям. Приходите на экскурсии, заседания или просто посмотреть наши экспозиции, полистать сборники и попить чаю с ветеранами под приятную беседу. Спасибо всем, кто пишет, и всем, кто нас читает и слушает, – сказала руководитель музея.

Виновники торжества поделились дальнейшими планами работы музея, а также от души поблагодарили всех, кто оказывал помощь в его становлении и помогает музею сегодня.

На день рождения никто из гостей не пришел с пустыми руками. Так, профсоюз работников образования вручил денежный сертификат на обновление материально-технической базы, руководители образовательных организаций школ, детских садов и учреждений дополнительного образования подарили музею музыкальную колонку, а Сергей Черноиванов от партии «Единая Россия» презентовал современный телевизор, заменивший музею проектор. Также были вручены почетные грамоты и благодарственные письма активистам из числа членов музейного Совета.

Взято отсюда.

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