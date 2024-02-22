Музею образования Рубцовска исполнилось 20 лет

Фото Веры Брюхановой/Местное время

Музей образования Рубцовска отметил свое двадцатилетие. Два десятка лет педагоги и ветераны ведут большую исследовательскую и просветительскую работу в нашем городе. В этот день немало гостей пришли поздравить тех, кто поставил перед собой задачу восстановить все этапы зарождения и развития системы образования в Рубцовске, рассказать об учителях и учениках, оставивших в ней заметный след.

На торжественном заседании были подведены итоги работы за 20 лет и определены планы на будущее. А сделано за эти годы было немало. Но обо всем по порядку.

Создателями и организаторами работы музея были Валентина Тибекина, Лариса Немилостива, Нэлли Мясоедова и Нина Болотова. Сама идея организовать в Рубцовске такой музей принадлежала председателю комитета по образованию Валентине Весниной, а цель состояла в следующем – сбор информации и создании банка данных о развитии городской системы образования. Первое заседание президиума прошло 10 февраля 2004 года, и этот день решено считать точкой отсчета.

– Первым председателем Совета музея с 2004 по 2009 годы была я, затем Нэлли Павловна Мясоедова и с 2016 года и по сей день совет возглавляет Раиса Новосельцева, также ветеран педагогического труда. С первых же дней мы решили привлекать к работе школьников, был создан детский Совет, куда вошли ребята со всех школ города. Они также собирают информацию о педагогах, участвуют в конкурсах и заседаниях, проводят просветительскую работу среди подрастающего поколения. Огромное спасибо нашим ветеранам за их активность, отзывчивость, трудолюбие, но, главное, – за память о своих коллегах, чьи имена вписаны в наши сборники, а значит, и в историю города, – вспоминает почетный работник общего образования РФ, ветеран педагогического труда Нина Болотова.

Не стоит думать, что музей образования занимается лишь сбором информации и выпуском материалов об образовательных организациях и педагогах прошлых лет. Здесь проводятся исследовательская работа и научные конференции, массовые мероприятия и городские конкурсы, встречи с ветеранами, педагогами, учащимися. Также проходят презентации учреждений образования и уроки памяти, отмечаются праздники и, конечно же, проводятся экскурсии, на которые приглашаются школьники и студенты педагогического колледжа, работники образовательных учреждений и жители города.

– Благодаря упорной и плодотворной работе наших педагогов собран огромный объем информации, который наглядно демонстрирует, что у системы образования Рубцовска глубокая и богатая история. Спасибо, что занимаетесь просвещением нашего подрастающего поколения, даете возможность прикоснуться к истории, узнать о ветеранах войны, заслуженных учителях, о тех людях, что своим трудом делали жизнь лучше. И пусть сейчас нет некоторых образовательных организаций и их педагогов, но память о них бережно хранится в книгах музея, и каждый может открыть сборник и найти там знакомые имена своих учителей, погрузиться в школьные годы, – отметил начальник Управления образования Алексей Мищерин.

За двадцать лет посетителями стали более двадцати трех тысяч человек, фонд материалов насчитывает 1340 экземпляров, их используют для своих исследовательских работ и написания статей учащиеся и педагоги города, на их основе проводят школьные мероприятия.

Есть в музее образования интересная традиция, праздник «Книжкины именины»; когда в свет выходит новый сборник, экземпляры получают городские библиотеки, школьные, краеведческий музей и, конечно же, родные героев публикаций. Сейчас готовится к печати уже восемнадцатый сборник статей о развитии системы образования Рубцовска, посвященный прошедшему Году педагога и наставника. Особняком стоят книги памяти, в которых рассказывается об учителях – ветеранах Великой Отечественной войны, о школьниках, принимавших участие в локальных конфликтах. Также продолжается работа по сбору информации о рубцовчанах, которые сейчас находятся на специальной военной операции, и особенно о тех, кто не вернулся домой.

– В прошлом году Рубцовску было присвоено высокое звание «Город трудовой доблести». Сейчас еще пока нет стелы или монумента, отражающего это звание, нет марок с символикой Рубцовска, но есть кое-что другое. В эти дни в Славяносербском районе находится делегация Алтайского края, и среди них – председатель профсоюзной организации работников образования нашего города Ирина Попова. Так вот Валентина Николаевна Тибекина показала мне открытку, разработанную и созданную Музеем образования, которая представляет Рубцовск как Город трудовой доблести. Эти открытки Ирина Попова привезла жителям наших воссоединенных регионов. Спасибо за вашу работу, за идеи, которые опережают свое время, – рассказал секретарь местного отделения политической партии «Единая Россия» Сергей Черноиванов.

Создать сплоченную работоспособную команду, руководить процессом, планировать мероприятия, организовывать и всегда быть в курсе событий – вот задачи грамотного руководителя, которые с первого дня и на протяжении 20 лет исполняет бессменный директор Музея образования – почетный гражданин Рубцовска, ветеран педагогического труда, заслуженный учитель России Валентина Тибекина. Члены Совета музея говорят: «У Валентины Николаевны всегда есть цель, план и вера в успех своего дела».

– Вся наша работа заключается в сохранении памяти. Но без зрителей и слушателей информация просто лежит грузом, пылится на полках. Поэтому важно не просто собирать и записывать, но неустанно транслировать эти знания, рассказывать другим. Мы рады приветствовать вас, наших гостей, постоянно. Приходите на экскурсии, заседания или просто посмотреть наши экспозиции, полистать сборники и попить чаю с ветеранами под приятную беседу. Спасибо всем, кто пишет, и всем, кто нас читает и слушает, – добавила руководитель музея.

В День рождения принято дарить подарки, поэтому никто из гостей не пришел с пустыми руками. Так, профсоюз работников образования вручил денежный сертификат на обновление материально-технической базы, руководители образовательных организаций от всех школ, детских садов и учреждений дополнительного образования подарили музею музыкальную колонку, а Сергей Черноиванов от партии «Единая Россия» презентовал современный телевизор, заменивший музею проектор. Также были вручены почетные грамоты и благодарственные письма активистам из числа членов музейного Совета.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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