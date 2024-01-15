На дорогах Рубцовска работает “АвтоСпецТехника”

Зима в Рубцовске продолжает поражать погодным разнообразием: ураганный ветер, сильный дождь и резкое похолодание с метелью. Полным набором таких явлений как раз ознаменовался конец прошедшей недели, особенно – вторая половина воскресенья, 14 января.

Естественно, такие капризы природы не остались без внимания муниципального унитарного предприятия “АвтоСпецТехника”.

“В ночь с воскресенья на понедельник на улицы вышли наши комбинированные дорожные машины (КДМ), которые обрабатывали проезжую часть городских магистралей пескосоляной смесью”, – рассказывает начальник отдела по ремонту и содержанию дорог МУП “АСТ” Михаил Попович. – “Сегодня вечером к работе приступит снегоуборочная техника. Чтобы максимально эффективно выполнить работу по расчистке дорог и при этом свести к минимуму неудобства для городского автотранспорта”.

Свою работу выполняют дворники: они посыпают смесью тротуары на закрепленных за ними участках, скалывают лед там, где это необходимо. “Летучая” бригада обрабатывает ПСС остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

С начала января израсходовано около 700 тонн ПСС.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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