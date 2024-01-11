Медики станут ездить на вызовы с нагрудными камерами, а по первому нажатию кнопки прибудут сотрудники Росгвардии

Фото: amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае будут тестировать новые способы защиты бригад скорой помощи от нападений агрессивных пациентов. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, это будут вовсе не электрошокеры и травматическое оружие, которыми предлагали вооружить медиков многие общественники и политики.

Вместо этого Минздрав начнет внедрять видеофиксацию вызовов, а также наладит сотрудничество с Росгвардией.

Я всегда с собой беру видеокамеру

Уже в этом году бригады скорой медпомощи региона начнут (но пока не все) использовать в своей работе видеокамеры. По словам Попова, медики станут носить нагрудные записывающие устройства, как это сейчас делают сотрудники правоохранительных ведомств.

Кроме того, камеры установят и внутри машин скорой помощи. Все записи будут автоматически отправляться на серверы. Таким образом, любое агрессивное действие в адрес медика запишется на камеру.

Конечно, это не прямая защита и “вовсе не панацея”, признает Попов. Но, по его мнению, видеокамеры обладают и психологическим эффектом – у человека реже возникает желание устроить дебош.

“Пациентов на вызове будут предупреждать, что ведется видеофиксация. Дальше, я думаю, у многих агрессивно настроенных людей взыграет разумность. Это на самом деле дисциплинирует человека. Например, в приемных покоях, где написано, что ведется видеосъемка, у людей гораздо меньше желания проявлять агрессию”, – пояснил министр.Кроме того, это повысит дисциплину не только у пациентов, но и у самих медиков, считает Попов. По его словам, такая методика уже показала свою эффективность в других регионах.

Нажми на кнопку – приедет наряд

Параллельно Минздрав внедряет еще один инструмент: тревожную кнопку вызова Росгвардии. Этот проект в Алтайском крае начали тестировать еще в прошлом году. Тревожные кнопки установлены у медиков в смартфонах.

В случае угрозы врач ее нажимает, и утихомиривать разбушевавшегося пациента быстро приезжают сотрудники Росгвардии.

“Понятно, что многое зависит от места вызова. В городе и в селе время доезда Росгвардии будет разным. Но это все равно происходит достаточно оперативно. И способ показывает свою эффективность”, – рассказывает Попов.

По словам министра, уже в январе краевые Минздрав и Росгвардия будут обсуждать этот вопрос предметно. А значит, в ближайшее время это может стать не “пилотным проектом”, а полноценной практикой.

Безопасность стоит денег

Впрочем, и первая, и вторая инициатива требует денег, отметил Попов. По его словам, проработка вопроса с Росгвардией в ближайшее время подразумевает, в том числе, и обсуждение тарифов.

В любом случае такое сотрудничество будет недешевым для Минздрава, говорит руководитель.

“Это финансово затратно, сразу скажу. Но исходя из вызовов сегодняшнего дня, считаю, что это обязательно нужно сделать”, – убежден министр.Что касается камер, в первую очередь ими планируют оснастить бригады главных подстанций в трех алтайских городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске.

“Коллеги на этих подстанциях уже просчитали свои потребности в видеофиксации. Порядка 6 млн рублей понадобится из краевого бюджета, чтобы оснастить бригады этих трех подразделений”, – пояснил Попов. По его словам, всего оснастить камерами видеонаблюдения планируется около 130 машин скорой помощи из тех 260, что работают в крае.

Если эксперимент будет удачным, практику распространят на все подстанции скорой помощи.

“Никаких электрошокеров”

К идее вооружить медиков электрошокерами или травматическими пистолетами, которая в 2023 году часто звучала от политиков и общественников, Дмитрий Попов относится скептически.

“Это и наша позиция, и позиция самих медиков. Никаких электрошокеров, даже речи об этом не идет. Это неправильно. В условиях агрессии это небезопасно в первую очередь для самих медиков”, – считает министр.Тем не менее совсем ничего не делать тоже нельзя, считает Попов. По его словам, случаи нападения на медиков в Алтайском крае были уже и в 2024 году.

“Увы, подобные случаи уже были и в новогодние праздники. Это вызывает лишь печаль и горесть”, – сказал Попов.

новости Локтевский



Источник