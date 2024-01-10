Первым плановым мероприятием в Рубцовске в этом году стал новогодний турнир по футболу «Кубок новогодних каникул», который состоялся в спортивной школе «Рубцовск».
В соревнованиях принимали участие команды из городов: Барнаул, Горняк, Рубцовск, а также из поселка Бельмесево.
Соревнования были захватывающими. Родители активно поддерживали своих детей. Ребят также пришли поздравить с призами и подарками Дед Мороз и Снегурочка.
По итогам соревнований:
2008-2009 г.р. :
1 место – СШ «Рубцовск-2008»
2 место – «Темп» г. Горняк
3 место – «Полимер» п.Бельмесево
2013-2014 г.р. (первые составы):
1 место – СШ «Рубцовск-2013»
2 место – «Фортуна» г. Горняк
3 место – СШ «Рубцовск-2014»
2013-2014 г.р. (вторые составы):
1 место – «Титан» СШ «Рубцовск»
2 место – «Авангард» г. Горняк
3 место – «Сокол» СШ «Рубцовск»
2017-2018 г.р. :
1 место – «Волшебники-1» СШ «Рубцовск»
2 место – «Непоседы» г. Горняк
3 место – «Волшебники-2» СШ «Рубцовск»
Тренеры: Кондуров Анатолий Владимирович, Бенедиктов Владимир Александрович, Пучкин Эдуард Вячеславович, Лаврентьев Андрей Владимирович.
Источник: СШ «Рубцовск»
Взято отсюда.
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