Первым плановым мероприятием в Рубцовске в этом году стал новогодний турнир по футболу «Кубок новогодних каникул», который состоялся в спортивной школе «Рубцовск».

В соревнованиях принимали участие команды из городов: Барнаул, Горняк, Рубцовск, а также из поселка Бельмесево.

Соревнования были захватывающими. Родители активно поддерживали своих детей. Ребят также пришли поздравить с призами и подарками Дед Мороз и Снегурочка.

По итогам соревнований:

2008-2009 г.р. :

1 место – СШ «Рубцовск-2008»

2 место – «Темп» г. Горняк

3 место – «Полимер» п.Бельмесево

2013-2014 г.р. (первые составы):

1 место – СШ «Рубцовск-2013»

2 место – «Фортуна» г. Горняк

3 место – СШ «Рубцовск-2014»

2013-2014 г.р. (вторые составы):

1 место – «Титан» СШ «Рубцовск»

2 место – «Авангард» г. Горняк

3 место – «Сокол» СШ «Рубцовск»

2017-2018 г.р. :

1 место – «Волшебники-1» СШ «Рубцовск»

2 место – «Непоседы» г. Горняк

3 место – «Волшебники-2» СШ «Рубцовск»

Тренеры: Кондуров Анатолий Владимирович, Бенедиктов Владимир Александрович, Пучкин Эдуард Вячеславович, Лаврентьев Андрей Владимирович.

Источник: СШ «Рубцовск»

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости выпуск алтай ,