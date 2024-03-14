О предоставлении ежемесячного пособия на ребенка в 2024 году

В Алтайском крае выплачивается ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Алтайского края от 15 октября 2004 г. N 34-ЗС “О ежемесячном пособии на ребенка”. Кому положена данная выплата?

– гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Алтайского края по месту жительства или месту пребывания;

– одному из родителей на каждого совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет), на которого не назначено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

– гражданам, имеющим доход от трудовой или предпринимательской деятельности либо объективные причины его отсутствия;

– семьям, имущественная обеспеченность которых не превышает установленные законодательством нормы;

– семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, установленную в Алтайском крае.

Сведения о доходах каждого члена семьи учитываются за 12 месяцев, предшествующих 1 календарному месяцу перед месяцем подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты. При отсутствии доходов у трудоспособных членов семьи должны быть объективные причины их отсутствия.

Размер пособия в 2024 году составляет:

Ежемесячное пособие – 224,25 рублей (город); 243,75 рублей (район)

Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери – 672,75 рублей (город); 731,25 рублей (район)

Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – 897,00 рублей (город); 975,00 рублей (район)

Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – учащихся общеобразовательных учреждений – 1345,50 рублей (город); 1462,50 рублей (город).

За более подробной информацией можно обратиться в рабочие дни в управление социальной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району: г. Рубцовск, пр-т Ленина, 40, телефон 2-92-45.

Фото из открытых источников интернета.

Взято отсюда.

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