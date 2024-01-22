О профилактике пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах обращает внимание граждан на необходимость профилактики заболеваний, связанных с употреблением некачественной пищи.

К острым кишечным инфекциям относятся такие заболевания, как сальмонеллез, дизентерия, холера, брюшной тиф, а в последние годы наблюдается преобладание вирусных кишечных инфекций, возбудителями которых являются ротавирусы, норовирусы, астровирусы, энтеровирусы и многие другие.

Основным источником инфекции является больной человек. Опасным является здоровый бактерионоситель и тот, у кого заболевание протекает в стертой форме, при которой он даже этого не замечает.

В организм бактерии и вирусы попадают через рот, вместе с пищей, водой или через грязные руки. Острой кишечной инфекцией может заболеть каждый человек, но наиболее тяжело она протекает у маленьких детей, лиц с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом. К сожалению, в некоторых случаях кишечная инфекция может вызвать серьезные осложнения.

Причинами пищевых отравлений и инфекционных болезней, передающихся с пищей, являются нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены сотрудниками предприятий общественного питания.

Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций.

Чтобы сохранить здоровье, рекомендуется салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное готовить в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток. Если вы все-таки приобретаете готовую пищу в магазине, обратите внимание на время изготовления продукта и срок его реализации. Полуфабрикаты, изделия из мяса обязательно подвергайте повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты.

Во время приготовления пищи в домашних условиях, необходимо соблюдать ряд правил: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи – для «сырого» и «готового», тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленное мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Курьинском, Новичихинском и Шипуновском районах напоминает, что необходимо также внимательно относится к предприятиям общественного питания, реализующим фаст-фуд. При дистанционном заказе продуктов питания и готовых блюд это следует делать только в реально существующих организациях. Перед заказом полезно посетить предприятие общественного питания, оценить блюда и обслуживание, взять у администратора контакты для интернет-заказов.

Если вы чувствуете себя не здоровым, особенно при наличии расстройства стула, тошноты, боли в животе, ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей. В случае заболевания – немедленно обращайтесь за медицинской помощью.

Взято отсюда.

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