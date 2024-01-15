реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

О проведении выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

О проведении выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах

На территории Алтайского края наблюдению подлежат 888 домохозяйств.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» будет проведен опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на территории всех субъектов Российской Федерации в любые 14 дней c 15 января по 4 февраля 2024 года, в Алтайском крае — с 20 января по 2 февраля 2024 года.

Объем выборочной совокупности по России составляет 60 тыс. домохозяйств, что позволяет получить результаты в целом по России, по субъектам Российской Федерации, по отдельным социально-демографическим группам населения с выделением городского и сельского населения.

Результаты наблюдения помогут получить информацию о материальном положении российских семей, об эффективности различных форм государственной поддержки и влиянии социальных пособий на улучшение жизни тех, кому они предназначены. Важным итогом исследования станет понимание реального уровня жизни различных групп населения как в стране, так и в каждом регионе.

При проведении наблюдения сбор данных проводится как в целом по домохозяйству, так и по каждому проживающему в нем респонденту в возрасте 16 лет и более. Информация о детях до 16 лет фиксируется в вопроснике для домохозяйства. Ответы принимаются со слов респондентов без предъявления каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов.

Наблюдение будет осуществляться интервьюерами путем обхода попавших в выборку жилых помещений. Интервьюер — прошедший обучение работник, который при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

Гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации. Получение и обработка данных для наблюдения осуществляется исключительно для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных, полученных от каждого опрошенного члена домохозяйства. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных (часть 9 статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ).

Источник: Пресс-служба Алтайкрайстата

Взято отсюда.

новости алтай края , новости горного алтая сегодня свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Недвижимость и ЖКХ

МБУ «Автодорстрой» проводит противогололедную обработку дорог и тротуаров

15.01.2024

 Новости Алтай

Снежные заносы и -20. В Алтайском крае резко похолодало после оттепели: смотрим прогнозы на неделю

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле ветер опять вывел из строя несколько светофоров: когда их починят

15.01.2024

 Новости Алтай

«Что было в “Джелакси”»: Ольга Бузова не запомнила название барнаульского ТЦ, где прошла ее фан-встреча

15.01.2024

 Новости Алтай

Самолет, летевший из Горно-Алтайска, экстренно сел в Толмачево. Всё из-за технической неисправности

15.01.2024

 Новости Алтай

Получить налоговый вычет стало проще: как это сделать и сколько денег вам вернут

15.01.2024

 Новости Алтай

Будем привыкать жить без кофе, чая, молока и даже воды? Какие продукты сильнее всего подорожают в начале 2024 года

15.01.2024

 Новости Алтай

Даже учителя не справятся: попробуйте ответить на 10 вопросов из олимпиады по русскому языку

15.01.2024

 Новости Алтай

Фром Череповец виз лав: как российские товары маскируют под заграничные деликатесы — 8 примеров с полок магазинов

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске