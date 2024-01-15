О проведении выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах

На территории Алтайского края наблюдению подлежат 888 домохозяйств.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения» будет проведен опрос домохозяйств по программе Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах на территории всех субъектов Российской Федерации в любые 14 дней c 15 января по 4 февраля 2024 года, в Алтайском крае — с 20 января по 2 февраля 2024 года.

Объем выборочной совокупности по России составляет 60 тыс. домохозяйств, что позволяет получить результаты в целом по России, по субъектам Российской Федерации, по отдельным социально-демографическим группам населения с выделением городского и сельского населения.

Результаты наблюдения помогут получить информацию о материальном положении российских семей, об эффективности различных форм государственной поддержки и влиянии социальных пособий на улучшение жизни тех, кому они предназначены. Важным итогом исследования станет понимание реального уровня жизни различных групп населения как в стране, так и в каждом регионе.

При проведении наблюдения сбор данных проводится как в целом по домохозяйству, так и по каждому проживающему в нем респонденту в возрасте 16 лет и более. Информация о детях до 16 лет фиксируется в вопроснике для домохозяйства. Ответы принимаются со слов респондентов без предъявления каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов.

Наблюдение будет осуществляться интервьюерами путем обхода попавших в выборку жилых помещений. Интервьюер — прошедший обучение работник, который при себе будет иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

Гарантируется полная конфиденциальность данных и защита предоставленной информации. Получение и обработка данных для наблюдения осуществляется исключительно для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных, полученных от каждого опрошенного члена домохозяйства. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых становится невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных (часть 9 статьи 3 Федерального закона № 152-ФЗ).

Источник: Пресс-служба Алтайкрайстата

Взято отсюда.

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