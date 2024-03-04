Образовательный интенсив для одаренных детей Рубцовского округа

Более трехсот школьников и педагогов Рубцовского образовательного округа стали участниками образовательного интенсива «Учимся. Исследуем. Создаем», прошедшего в рамках краевой программы «Будущее Алтая». Мероприятие состоялось в стенах Рубцовского индустриального института (филиала) АлтГТУ, где одаренная молодежь и их наставники познакомились с особенностями научно-исследовательской деятельности и защитили свои проекты перед краевыми экспертами. Минувшей осенью педагоги и школьники региона стали участниками учебно-консультационных занятий «Кванториума.22» для отбора проектов детей Алтайского края на различные конкурсы федерального уровня. Специально для тех, кто не смог присутствовать, было решено организовать выездные образовательные интенсивы. Их организаторами выступил детский технопарк «Кванториум.22». В команду экспертов вошли не только представители технопарка, но и высших учебных заведения Барнаула. – В каждом, даже отдаленном муниципалитете нашего региона есть одаренные дети, главное разглядеть их талант и направить в нужное русло. «Будущее Алтая» – это целый комплекс образовательных мероприятий для педагогов, поскольку от них зависит, какие знания получит ребенок. Сейчас проводятся консультационные встречи, где можно научить и показать, как нужно оформлять работы, на что обращать внимание, как заинтересовать детей, подкорректировать недочеты и т.д. В мае уже состоится защита проектов и определение лучших работ школьников, – рассказал один из лекторов встречи, кандидат исторических наук, доцент Алтайского государственного педуниверситета Аркадий Контев. После торжественного открытия педагоги и школьники начали работу по секциям. Специалисты рассказали ребятам о программе «Будущее Алтая», о существующих международных и всероссийских конкурсах. Для педагогов ученые прочитали лекции по актуальным проблемам современной науки и техники, провели беседу об особенностях организации научно-исследовательской деятельности и проектной работы, дали свои рекомендации и поделились опытом по работе с одаренными учащимися. Во второй части интенсива эксперты заслушали выступления школьников, выполнивших исследовательские проекты. Квалифицированная команда экспертов дала свои рекомендации и советы, указала на недочеты. Юные исследователи также стали участниками практических занятий с возможностью прикоснуться к новым технологиям. Работа с дронами и виртуальной реальностью, 3D-моделирование, робототехника – всем этим с ними поделились педагоги «Кванториума.22». По словам кандидата исторических наук, доцента Алтайского государственного педуниверситета Аркадия Контева, такая уникальная система работы с одаренными детьми и педагогами приводит к очень хорошим результатам. Команда Алтайского края отлично показывает себя на конкурсах и конференциях самого высокого уровня.

Взято отсюда.

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