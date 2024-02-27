Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске планировал разведать “Уралвагонзавод”

В отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, включая статьи о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ

Обвиняемый в покушении на совершение теракта в Рубцовске / Кадр: РИА Новости

Обвиняемый в подготовке теракта в Рубцовске изначально должен был провести разведку на “Уралвагонзаводе”. Об этом он сказал РИА Новости.

Мужчину задержали сотрудники алтайского УФСБ в 2023 году за несколько дней до Дня города. В квартире у него нашли самодельную взрывчатку, а сам он тогда рассказал, что был завербован проукраинским легионом “Свобода России”*.

Злоумышленник хотел отправиться на Украину, но кураторы предложили ему выполнить задание на территории РФ, куда он выехал из Киргизии – там он прятался от частичной мобилизации. Обвиняемый подчеркнул, что изначально должен был провести разведку в рубцовском филиале “Уралвагонзавода”, но позже кураторы поменяли объект на мэрию: в День города он должен был замаскировать бомбу под ведро с грибами.

Мужчина понимал, что операция со взрывом горадминистрации очень рискованная, и шансов выжить у него практически не было. Также он сказал, что украинские “коллеги” его бросили и не прислали ни одной посылки после задержания.

Сейчас в отношении мужчины расследуется ряд уголовных дел, включая статьи о покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ. Обвиняемый может быть осужден на большой срок, вплоть до пожизненного.

* Запрещенная в России террористическая организация

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