Ольга Такмакова: в мире поэтического творчества

В детском саду №32 «Счастливое детство» в рамках инновационной площадки по теме: «Технология содействия амплификации развития и саморазвития успешного дошкольника как лидера» была проведена литературная гостиная «В мир поэтического творчества вместе с детьми». Воспитанники и родители встретились с удивительным человеком, рубцовским поэтом и писателем Ольгой Владимировной Такмаковой.

На встрече Ольга Владимировна рассказала немного о себе и своём творчестве, прочитала детям свои стихи. Никого из присутствующих не оставили равнодушными ее искренние, добрые и мудрые стихи. Также она ответила на вопросы дошколят и родителей. Вместе с автором ребята попробовали сочинять небольшие рифмовки, к которым с удовольствием подключились и взрослые. Получились импровизированные стихи, которые понравились всем участникам. Приятным сюрпризом для поэтессы стали рисунки к стихотворениям из ее детского сборника «Большие тайны маленьких людей», а также прочтение дошколятами ее стихов. По словам Ольги Владимировны, неожиданным и приятным подарком для нее стала песня на ее стихи в исполнении детей под аккомпанемент гитары.

Литературная гостиная позволила ее участникам соприкоснуться с настоящим писателем и вместе с ним погрузиться в атмосферу творчества и литературы. Общение в форме живого диалога и взаимодействия, где воспитанники и родители могли задать вопросы и получить ответы, позволило создать условия для самораскрытия, саморазвития и самосовершенствования ребенка. Встреча с поэтом, прошедшая в интересной, шутливой, доброжелательной и искренней атмосфере, надолго запомнится всем ее участникам.

В завершении встречи Ольга Владимировна презентовала дошкольному учреждению свои детские сборники, а ребята подарили ей книгу со своими рисунками к стихотворению «Ежик». Когда родители узнали об особом отношении поэтессы к ежикам, а именно о ее коллекции этих милых созданий, то подарили ей еще один очень милый сувенир «Ёжики на скамеечке читают книжку».

Также дети и родители выразили огромную благодарность поэту и организаторам литературной гостиной, которой все остались очень довольны.

– Разработанная в нашем дошкольном учреждении технология «Цепочка образовательных событий» дает нашим воспитанникам возможность знакомиться с творчеством выдающихся художников, композиторов, поэтов, писателей России и Алтайского края. Сегодня у нас состоялась литературная гостиная, почетным гостем которой стала автор детских стихов Ольга Владимировна Такмакова. Отмечу, что такое мероприятие проходит впервые в дошкольном учреждении нашего города, – поделилась заведующая детским садом №32 «Счастливое детство» Татьяна Тайлакова. – Подобные встречи способствуют семейному сближению, развитию ребенка, который учится выражать свои мысли и чувства через творчество, что несомненно будет влиять на культурное обогащение общества в целом. А это очень важно и ценно для воспитания дошкольника как успешного человека, – подытожила Татьяна Геннадьевна.

Взято отсюда.

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