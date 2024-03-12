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Определен подрядчик для благоустройства Парка-набережной в Рубцовске

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Определен подрядчик для благоустройства Парка-набережной в Рубцовске

11 марта окончен срок подачи заявок на участие в электронном аукционе на выполнение работ по благоустройству Парка-набережной на правом берегу реки Алей в Рубцовске. По результатам аукциона определен подрядчик для благоустройства Парка-набережной – ООО СМК “Ремтеплострой”. Общая стоимость проекта и его реализации более 126 миллионов рублей. Какие работы запланированы?

Планируется построить отапливаемый павильон, включающий прокат спортинвентаря и раздевалки, «Летящую тропу», она соединит набережную Н. Ф. Петрова с незатопляемыми территориями правого берега реки Алей, на которых будут размещены: детские площадки, уличные тренажёры, открытый летний кинотеатр со сценой для выступлений, смотровая площадка, общественные туалеты, коммерческие зоны, организованы новые прогулочные дорожки.

Также на территории парка будет установлено освещение, появятся новые скамейки, камеры видеонаблюдения, урны и беседки.

Напомним, в 2023 году Рубцовск стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализация которых предусмотрена в 2024-2025 годах, представив на конкурс проект благоустройства правого берега реки Алей в городе. Конкурс проводится по поручению Президента Российской Федерации. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Взято отсюда.

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