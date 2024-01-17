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Определен подрядчик для реконструкции здания алтайского Минтранса

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Начальная стоимость работ составляет более 380 млн рублей

Определен подрядчик для реконструкции здания алтайского Минтранса

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае определили подрядчика, который займется реконструкцией здания регионального Минтранса. Об этом сообщает “Толк”.

К работам, начальная стоимость которых оценивается в 383,6 млн рублей, приступит Топчихинское строительно-монтажное предприятие.

Отмечается, что фирма уже занималась большими реконструкциями. В частности, она работала над зданием, в котором расположены управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов и Институт водных и экологических проблем.

Завершить работы над зданием Минтранса подрядчик должен до 30 ноября 2025 года.

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