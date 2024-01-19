ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!

Из-за погодных температурных качелей в январе этого года на крышах зданий города появились сосульки.
Следить за состоянием кровель и чистить крыши от снега и сосулек обязаны управляющие организации и собственники зданий. Они должны огородить опасные участки сигнальной лентой, а затем убрать сосульки.
Администрацией города всем организациям рекомендовано начать профилактические работы заранее. Если работу на крыше невозможно провести по техническим причинам, владельцы зданий обязаны принять все необходимые меры для безопасности горожан.
Уважаемые рубцовчане! Просим вас быть осторожными, проходя под крышами домов и паркуя там свои авто. Убедитесь, что нет угрозы падения сверху снега или льда. Если видите, что может случиться беда, не проходите мимо, а позвоните в свою управляющую организацию.
Взято отсюда.
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