ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!

Из-за погодных температурных качелей в январе этого года на крышах зданий города появились сосульки.

⁣Следить за состоянием кровель и чистить крыши от снега и сосулек обязаны управляющие организации и собственники зданий. Они должны огородить опасные участки сигнальной лентой, а затем убрать сосульки. ⁣

Администрацией города всем организациям рекомендовано начать профилактические работы заранее. Если работу на крыше невозможно провести по техническим причинам, владельцы зданий обязаны принять все необходимые меры для безопасности горожан. ⁣

Уважаемые рубцовчане! Просим вас быть осторожными, проходя под крышами домов и паркуя там свои авто. Убедитесь, что нет угрозы падения сверху снега или льда. Если видите, что может случиться беда, не проходите мимо, а позвоните в свою управляющую организацию.

Взято отсюда.

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