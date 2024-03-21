«Островок природных богатств»: как сегодня живет рубцовский Зоосад

Еноты Даша и Ася. Фото Веры Брюхановой/Местное время

Учебно-опытный участок (УОУ) «Зоосад» в Рубцовске знают все горожане. Здесь проводятся организованные экскурсии для дошколят и школьников, собираются на встречи члены общественных организаций и творческих объединений. Полюбоваться красотами природы, увидеть животных, принять участие в городских мероприятиях приходят целыми семьями. Многие школьники трудоустраиваются сюда на время летних каникул, студенты проходят производственную практику.

О том, как и чем сегодня живет Зоосад, мы узнали из беседы с директором Центра внешкольной работы «Малая Академия» Натальей Наместниковой.

С момента основания и по сегодняшний день УОУ решает множество задач в образовательной сфере: знакомит юных рубцовчан с главными сельскохозяйственными и экологическими понятиями; развивает интерес к профессиям, связанным с природой, зоологией, биологией и экологией; формирует у ребят ответственное отношения к труду и окружающей среде и многое другое. Здесь жители и гости города могут воочию увидеть представителей флоры и фауны.

В 2022 году участок получил лицензию, и теперь «Чудо-сад» превратился в настоящий «Зоосад».

– На первый взгляд может показаться, что Зоосад занят только экспонированием животных. Это не так, хотя именно на экспозициях Зоосада мы знакомимся с природой и получаем представление о разных видах . Иными словами, Зоосад отвечает за просвещение и формирование у каждого человека представления о животном и растительном мире. Тем не менее колоссальный пласт работы Зоосада остаётся невидимым. О нем знают, увы, совсем не многие. Это масштабная природоохранная работа, направленная на сохранение разных видов флоры и фауны, – рассказывает Наталья Наместникова.

В Зоосад приносят в основном из дикой природы раненых птиц, больных зверей и уже ненужных домашних питомцев.

Во время череды лесных пожаров в Егорьевском районе были найдены малыши Сибирской косули, сначала девочка – Чита, через неделю охотоведы привезли мальчика – Бемби. Малыши были совсем маленькие, неокрепшие. Для их кормления специалисты Зоосада закупали в Барнауле «Кормилак» – заменитель цельного молока. Сейчас малыши подросли, окрепли, у Бемби начали расти рожки, слиняла прежняя опаленная шубка.

– В основном, конечно, у нас обитают кролики, морские свинки, декоративные крысы и прочие домашние любимцы, от которых люди отказываются. Регулярно приносят нам таких пушистиков, практически пачками, по нескольку штук за раз. Совсем недавно оставили у ворот коробку, в которой около десятка морских свинок. А сколько за все годы было котят и щенков – не перечесть! Их мы выхаживаем, кормим, поим, лечим, находим добрые руки. Более экзотических, скажем так, животных, конечно, оставляем, поскольку им требуется особый уход. Вот опять же не так давно передали нам двух хорьков, они домашние, уже возрастные, – добавляет руководитель «Малой Академии».

Но не только кролики и морские свинки есть в Зоосаде – здесь и любимец взрослых и детей гималайский медведь Тимошка. Тимошка – любитель огурцов, яблок, мороженого и, конечно же, каши со сгущенкой или медом.

К слову, о питании. Этой зимой медведь Тимошка практически не впадал в спячку, сказались погодные аномалии. Более того, по словам Натальи Наместниковой, из-за теплой зимы с такой же проблемой столкнулись многие зоопарки Сибири. Но в больших городах иные условия и финансирование, а в Рубцовске ранее такого не бывало, и обязанность по зимнему уходу и кормлению стала неожиданностью. Кормить Тему нужно часто и много, медведь все-таки.

Еще косолапому жителю зоосада обновили и расширили вольер, но окончательное преобразование клетки завершится весной, когда стает снег и можно будет залить бетонное основание.

Новоселье отметила и Марта – королевский питон. Большой, просторный террариум очень понравился постоялице Зоосада.

В прошлом году случилось еще одно большое прибавление – сразу четыре енота стали жителями участка: девочки Ася и Даша, мальчики – Морти и Семен. Двое из енотов – местные, можно сказать, коренные рубцовчане, ранее обитатели контактного зоопарка. Других Зоосаду подарили, енота Морти привезла из Барнаульского зоопарка депутат Ирина Шудра.

Но не только питомцев несут рубцовчане в зоосад, а также фрукты и овощи на корм животным. Питание всех подопечных – особая задача, которой занимается команда Зоосада, ведь каждому виду нужен особый рацион, свои витамины и добавки для здоровья и благополучного проживания.

Енотовидная собака, любопытные козы, птичий двор, полный разнообразных жителей, дэгу и шиншиллы. Про всех обитателей Зоосада, их появление и судьбу можно говорить часами. И всех нужно приютить, обогреть и дать соответствующие условия.

Словом, забот в Зоосаде немало, но и планы на будущее большие. Директор давно вынашивает идею программы «Возьми опеку над животным», направленную на то, чтобы предприниматели или общественники города смогли взять шефство над одним из питомцев Зоосада. Привлеченные дополнительные средства на повседневные нужды Зоосада позволят существенно улучшить условия содержания опекаемых ими животных и, кроме этого, программа позволит «опекунам» испытать чувство морального удовлетворения за реальную помощь Зоосаду и конкретные результаты своих усилий.

Также среди планов по развитию Зоосада строительство новых объектов, ремонт и покраска уже существующих, ведение просветительной, природоохранной деятельности. Все это требуют значительных финансовых средств. Денег, зарабатываемых самим Зоосадом и выделяемых городом, на все не хватает. Однако Администрация города и Управление образования города Рубцовска регулярно помогают денежными средствами для решения особо острых проблем Зоосада.

Например, в этом году были выделены деньги на реконструкцию теплицы на учебно-опытном участке. В настоящее время проводится аукцион по поиску подрядчика для этой работы. Обновленная теплица сможет работать круглый год и будет полезна не только для выращивания рассады цветов и овощей, но и для образовательной системы Рубцовска.

– Между Рубцовским аграрно-промышленным техникумом и ЦВР «Малая Академия» заключен договор о сотрудничестве и совместной деятельности, направленной на проведение совместной профориентационной работы, выявление и поддержку учащихся, проявляющих способности в области естественнонаучных дисциплин. Студенты на базе УОУ «Зоосад» в летний период проходят производственную практику, а возможность работать в теплице в зимний период даст обучающимся куда большие возможности в приобретении неоценимого опыта. Кроме этого, ребята получат возможность дополнить теоретическое обучение практическими навыками, что будет способствовать социализации и командной работе, даст возможность изнутри узнать профессии, связанные с растениями, животными, землей, – отметила Наталья Наместникова.

Работа в теплице позволит учащимся школ города закрепить теоретические основы на практике, полученные на уроках биологии, химии, и воплощать в жизнь свои маленькие открытия в области ботаники и селекции не только в летний, но и в зимний период.

Проведение элективных курсов даст возможность привлечения подростков к ведению исследовательской, практической и природоохранной деятельности.

Кроме этого, выращивание ранних овощей позволит значительно повысить урожай для питомцев Зоосада.

Напомним, что в марте 2022 года проект «Малой Академии» «Экологическая тропа» стал победителем в конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Маршрут тропы составил 3,5 километра и включил в себя 11 пунктов-остановок с информационными баннерами и QR-кодами, с помощью которых посетители могут самостоятельно знакомиться с дополнительной информацией. Открытие проекта и реализация началась в 2023 году, за месяц на экскурсиях побывали более двух тысяч дошкольников и школьников Рубцовска и Рубцовского района, а также жители старшего возраста.

Конечно, за последние годы на участке произошли изменения – проводится замена материально-технической базы, ведь путь от живого уголка до Зоосада был долог и тернист, также многие участки только начали возвращать в былое состояние после пандемии коронавируса. Плюс извечная кадровая проблема, просто не хватает иногда рабочих рук.

В заключение хочется отметить, что Зоосад сегодня является настоящим островком природных богатств нашего региона, а его хвостатые и пернатые жители – любимцами подрастающего и старшего поколения. Как сказала директор «Малой Академии: «Огромная удача, что удалось сохранить наш прекрасный уголок Рубцовска – Зоосад, и мы уверены, что все получится, а все идеи по совершенствованию и обновлению будут реализованы».

Фото Веры Брюхановой/Местное время

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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