От -26°С до +5°С: погода в Алтайском крае и Рубцовске на три дня

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В Алтайском крае и Рубцовске погода продолжает оставаться нестабильной. Синоптики регионального ЦГМС прогнозируют очередное повышение температуры воздуха до плюсовых значений после кратковременного, но ощутимого похолодания. А теперь подробнее.

В пятницу, 12 января, в Алтайском крае в отдельных районах небольшой снег, метели, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -15…-20°С, по югу и востоку местами -9…-14°С.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на южный, 4-6 м/с, порывы до 9-12 м/с. Температура в утренние часы -19…-21°С, днем -14…-17°С.

Восход солнца в 09:37, заход солнца в 17:49. Долгота дня: 08 часов 12 минут. Сегодня, 12 января, световой день на 2 минуты длиннее вчерашнего.

В субботу, 13 января, в Алтайском крае ночью преимущественно без осадков, в утренние часы местами изморозь, возможен туман. Ветер южный,4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -15…-20°С, по востоку местами до -26. Днем преимущественно без осадков. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -3…-8°С, по востоку местами-9…-14°С.

В Рубцовске ночью малооблачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 10-12 м/с. Температура -13…-16°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 4-6 м/с, порывы до 9-11 м/с. Температура -7…-10°С, вечером до – 4°С.

Восход солнца в 09:36, заход солнца в 17:51. Долгота дня: 08 часов 15 минут. Завтра, 13 января, световой день на 2 минуты длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 14 января, в Алтайском крае ночью в отдельных районах небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура -12…-17°С, местами -5…-10°С. Днем на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождем, местами метели, возможны гололедные явления. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 11-16 м/с, местами порывы 19-24 м/с. Температура 0…+5°С, по западу местами 0…-5°С.

В Рубцовске ночью значительная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-7 м/с, порывы до 12-16 м/с. Температура -3…-6°С. Днем пасмурно, возможен мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный и западный, 9-11 м/с, порывы до 18-21°С. Температура 0…+3°С, вечером похолодание до-6°С.

Восход солнца в 09:35, заход солнца в 17:52. Долгота дня: 08 часов 17 минут. Послезавтра, 14 января, световой день на 5 минут длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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