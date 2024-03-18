От +5°С до -13°С: прогноз погоды в Рубцовске на неделю

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В Рубцовске на наступившей неделе – с 18 по 24 марта – синоптики прогнозируют теплую погоду с кратковременным похолоданием. В темное время суток по-прежнему сохранятся минусовые температурные значения, в дневное же (за исключением четверга и пятницы) столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки. А теперь подробнее.

В понедельник, 18 марта, в Рубцовске малооблачно, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 8-10 м/с. Температура в утренние часы -4…-6°С, днем +2…+5°С, вечером до -3°С.

Восход солнца в 07:42, заход солнца в 19:45. Долгота дня: 12 часов 03 минуты. Сегодня, 18 марта, световой день на 4 минуты длиннее вчерашнего.

Во вторник, 19 марта, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-5 м/с, порывы до 8-12 м/с. Температура -4…-7°С. Днем облачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на юго-западный и обратно, 5-7 м/с, порывы до 12-15 м/с. Температура +3…+5°С, вечером до 0°С.

Восход солнца в 07:39, заход солнца в 19:46. Долгота дня: 12 часов 07 минут. Завтра, 19 марта, световой день на 4 минуты длиннее, чем сегодня.

В среду, 20 марта, в Рубцовске ночью пасмурно, возможен мокрый снег с дождем, в утренние часы местами возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный, 2-4 м/с, порывы до 8-10 м/с. Температура +1…-2°С, в утренние часы до -4°С. Днем значительная облачность, возможен мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный и обратно, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура 0…+2°С, вечером до -2°С.

Восход солнца в 07:37, заход солнца в 19:48. Долгота дня: 12 часов 11 минут. 20 марта световой день на 8 минут длиннее, чем сегодня.

В четверг, 21 марта, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный и обратно, слабый, порывы до 6 м/с. Температура -6…-8°С, в утренние часы до -10°С. Днем облачно, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 2-4 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура -1…-4°С, вечером до -9°С.

Восход солнца в 07:35, заход солнца в 19:50. Долгота дня: 12 часов 15 минут. 21 марта световой день на 12 минут длиннее, чем сегодня.

В пятницу, 22 марта, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, слабый, порывы до 5-7 м/с. Температура -7…-10°С, в утренние часы до -13°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-4 м/с, порывы до 6-8 м/с. Температура 0…-3°С, вечером до -6°С.

Восход солнца в 07:32, заход солнца в 19:52. Долгота дня: 12 часов 20 минут. 22 марта световой день на 16 минут длиннее, чем сегодня.

В субботу, 23 марта, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на южный и обратно, слабый, порывы до 6 м/с. Температура -6…-10°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-5 м/с, порывы до 7-9 м/с. Температура 0…+3°С, вечером до -4°С.

Восход солнца в 07:30, заход солнца в 19:53. Долгота дня: 12 часов 23 минуты. 23 марта световой день на 20 минут длиннее, чем сегодня.

В воскресенье, 24 марта, в Рубцовске ночью переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на южный, слабый, порывы до 4 м/с. Температура -5…-9°С. Днем переменная облачность, предварительно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, слабый, порывы до 6 м/с. Температура +1…+5°С, вечером до -3°С.

Восход солнца в 07:28, заход солнца в 19:55. Долгота дня: 12 часов 27 минут. 24 марта световой день на 24 минуты длиннее, чем сегодня.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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