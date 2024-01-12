Отчитаться о полученных в 2023 году доходах необходимо не позднее 2 мая

С 1 января стартовала Декларационная кампания 2024 года. Представить налоговую декларацию по доходам за прошлый год налогоплательщики могут онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», лично в налоговую инспекцию по месту постановки на учет или в МФЦ, а также направить в адрес налогового органа по почте. ⁣

Продекларировать свои доходы следует в случае продажи недвижимости, которая находилась в собственности меньше минимального срока владения, получения дорогих подарков не от близких родственников, выигрыша в лотерею и сдачи имущество в аренду. Также декларированию подлежат доходы предпринимателей, нотариусов и адвокатов, занимающихся частной практикой.

⁣Представить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в 2024 году необходимо не позднее 2 мая, оплатить исчисленный налог – до 15 июля. Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд. ⁣

Налогоплательщики, на которых не возложена обязанность по представлению декларации, вправе сделать это по собственной инициативе в следующих случаях: ⁣

для получения имущественных налоговых вычетов при покупке или строительстве жилья;

на погашение процентов по кредитам и фактически израсходованным на новое строительство;

⁣для получения социальных налоговых вычетов в случае, если вы потратились на свое обучение, обучение детей, брата, сестры, лечение себя, детей, супругов, родителей;

⁣для получения или перерасчета стандартных налоговых вычетов (если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты вам не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере). ⁣

Для этой категории граждан сроки представления деклараций не ограничены обозначенными рамками. ⁣

Кроме того, налогоплательщик могут получить инвестиционные и имущественные налоговые вычеты в сумме фактических расходов на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке, право на которые возникло у них с 1 января 2020 года, в сокращенные сроки без направления в налоговые органы декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. ⁣

Задать интересующий вопрос можно с помощью сервиса «Чат-бот для физических лиц» или по телефону Единого контакт-цента: 8-800-222-22-22 и телефонам инспекции, указанным на официальном сайте ведомства. ⁣

Источник: Межрайонная ИФНС России № 1 по Алтайскому краю ⁣

Взято отсюда.

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