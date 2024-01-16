Отряд снежного десанта “Снегири” из РИИ АлтГТУ готовится к долгожданному сезону

Отряд снежного десанта «Снегири» Рубцовского индустриального института АлтГТУ вновь «улетит» покорять просторы Алтайского края и в этом году местом дислокации участников Всероссийской патриотической акции “Снежный десант РСО” станет Угловский район. С 26 января по 1 февраля рубцовские “Снегири” будут радовать жителей Угловского района яркой творческой программой, которую бойцы готовят не один месяц, подбирают костюмы и изготавливают реквизит. Параллельно с репетициями идет подготовка к мастер-классам для школьников, спортивным состязаниям, лекциям по профориентации, а также мероприятиям, которые проводятся внутри отряда на сезоне. “Хочется отметить, что в этом году на пути отряда немало поселков и деревень, в которых “Снегири” смогут порадовать жителей и познакомиться с местными достопримечательностями, параллельно убирая снежные заносы” – делится с нами командир отряда снежного десанта «Снегири» Максим Чернов. Немаловажно, что отряд помогает людям старшего возраста в нашем городе справиться с заснеженными и скользкими тропинками к дому, ведь погода за эту зиму меняется кардинально каждый день. Студенты помогают бабушкам и дедушкам не в корыстных целях, и все не ради благодарности и поощрений, а просто потому что хотят сделать этот мир чуточку добрее, а ведь все мы знаем, что добро начинается с каждого из нас! Для справки: Снежный десант РСО – молодежная добровольческая (волонтерская) акция, которая включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения и формирование ценностей здорового образа жизни.

Взято отсюда.

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