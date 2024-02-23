Партия рубцовских боевых машин пехоты «Басурманин» отправилась в войска

Фото пресс-службы холдинга «Высокоточные комплексы»

Рубцовский машиностроительный завод, входящий в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, поставил заказчику очередную партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-1 АМ «Басурманин», сообщили в пресс-службе государственной корпорации. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин.

Техника прошла все необходимые виды испытаний, в том числе каждая БМП отстреляла минимум 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки в разных режимах и не менее 150 выстрелов из пулемета.

Боевая машина пехоты БМП-1АМ «Басурманин» оснащена унифицированным с БМП-2 дизельным двигателем УТД-20С1 мощностью 300 лошадиных сил, новым комплексом радиосвязи Р-168-25У-2 и дистанционно управляемым боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулемётом, комбинированным прицелом и системой аэрозольной маскировки.

«Выполнение гособоронзаказа – приоритетная задача для предприятий Госкорпорации Ростех, заказчику регулярно отправляются вооружения и техника. Так, уже поставлена очередная партия БМП-1 АМ «Басурманин». Эта боевая машина пехоты благодаря модернизации улучшила свои боевые возможности, стала подвижнее как на земле, так и в воде», – прокомментировали событие в Ростехе.

Сегодня на Рубцовском машиностроительном заводе проводится процесс обновления производства. Также предприятие значительно увеличило штат сотрудников и готово трудоустроить еще более 100 человек по различным инженерным и рабочим специальностям.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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