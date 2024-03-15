Паводок не за горами

Приближается время весеннего паводка, поэтому специалисты МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рубцовска» в очередной раз проводят профилактический рейд по частному сектору поселка Правобережный, который попадает в зону возможного затопления. Во время рейда специалисты раздавали памятки, отвечали на вопросы жителей. На сегодняшний день одна из самых важных задач – подготовить жителей к паводку, а именно объяснить какие необходимо меры предпринять во время паводка и как следует вести себя, если начнется подтопление приусадебных участков и жилой застройки.

Граждане, проживающие в зоне потенциального затопления, не должны забывать об основных мерах предосторожности: ценные вещи и документы должны быть собраны в одном месте; наготове должна быть непромокаемая теплая одежда и обувь; собраны запасы еды и воды на 2-3 дня; лекарства; фонарь, запас батареек к нему и свечи.

Не выключайте радиоприемник, периодически слушайте информационные сообщения! Уходя из дома, нужно проверить, все ли сделано, для того, чтобы не случилась беда.

Взято отсюда.

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