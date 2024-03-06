Педагоги Рубцовска отдали свои сердца детям

Фото sdrmc.bashrdct.ru

В Алтайском крае подвели итоги заочного этапа краевого конкурса “Сердце отдаю детям-2024”. Двадцать педагогов из разных районов и городов региона были допущены к участию в очном этапе.

Как пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки региона, участие в конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования в этом году приняли 44 человека.

Конкурсные материалы “Визитная карточка”, “Дополнительная общеобразовательная программа”, “Тестовое онлайн-задание” оценивала профессиональная экспертная группа. По итогам заочного этапа победителями стали 12 педагогов из городов и 8 работников сельских образовательных учреждений. В числе лучших оказались и рубцовчане: Марина Вольных, Виктория Голубева и Наталья Иванова.

“Для победителей будут организованы вебинары и семинар, в ходе которых лауреаты профессиональных конкурсов поделятся своими секретами успеха. Первый вебинар для участников очного этапа состоится уже 6 марта в 14:00. Затем 13 марта участники потренируются онлайн в выполнении задания “4К”. В преддверии начала конкурса состоится очный практикум, на котором участники познакомятся с различными приемами и технологиями”, – добавили специалисты краевого ведомства.

Напомним, что очный этап конкурса пройдет в Барнауле с 18 по 20 марта. Церемония открытия и испытания будут организованы на базе Алтайского краевого дворца творчества детей и молодежи. 20 марта на торжественной церемонии закрытия в концертном зале “Сибирь” станет известно имя абсолютного победителя, который будет представлять Алтайский край на Всероссийском этапе конкурса “Сердце отдаю детям-2024”.

Вера Брюханова

Взято отсюда.

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